Suggerimenti di dollari sospesi in 25 partite

Giovedì mattina, Milwaukee Bucks ha ricevuto una brutta notizia quando hanno appreso che uno dei loro giocatori di star mancherà i mesi in campo a causa di una sospensione.

La lega ha annunciato che Bobby Portis Jr. Sarà sospeso in 25 partite senza retribuzione perché ha testato positivamente per un antidolorifico che viola il programma antidroga della lega.

Chris Haynes ha rotto la storia e in seguito ha riferito che Portis stava usando Tramadol.

Per questo motivo non sarà in grado di giocare di nuovo prima dell’8 aprile, che sarà la 79a partita nelle 82 partite di Milwaukee.

Cosa possono fare i dollari senza di lui?

Breaking: Milwaukee Bucks Frem Bobby Portis Jr. Se dovessero essere sospese 25 corrispondenze per assumere una sostanza proibita, mi dicono fonti. #Haynesbiefs Portato a te di @Nuna_usa pic.twitter.com/ojd6yco3cn – Chris Haynes (@chrisbhaynes) 20 febbraio 2025

Questo non è un buon momento per i dollari per perdere Portis.

Aveva una media di 13,7 punti e 8,3 rimbalzi al giorno. Combatti in questa stagione e spara dal 46,3 per cento dal campo.

Portis potrebbe essere stato il più forte giocatore di panchina di Milwaukee e volevano trascorrere i prossimi mesi a costruire una forte chimica, in particolare con la nuova inclusione di Kyle Kuzma.

Ma ora non hanno Portis prima alla fine della stagione.

Secondo quanto riferito, Portis ha preso l’anticolo inavvertitamente secondo il suo agente.

Che si tratti di un errore o meno, la penalità rimane la stessa e fa male piegarsi sul serio.

Milwaukee è la quinta squadra in Oriente in questo momento con molta feroce competizione di fronte a loro.

Stavano fermamente avendo playoff forti in questa stagione, soprattutto perché Giannis Antetkunmpo e Damian Lillard sono stati sani e lavorano bene insieme.

Perdere Portis fa molto male, ma la squadra può ancora garantire una buona posizione di playoff durante la sua assenza.

Quando conosce Portis, tornerà con molto entusiasmo e impegno quando la sua sospensione è finita.

PROSSIMO: Insider rivela l’aggiornamento su Giannis AntetokounMpos Future con Bucks