Sun Belt multa Marshall per aver rinunciato al bowling a causa delle partenze dei giocatori

La Sun Belt Conference ha annunciato venerdì di aver multato Marshall di 100.000 dollari per aver rinunciato al Radiance Technologies Independence Bowl del mese scorso, anche se il roster del Thundering Herd era stato ridotto a 41 giocatori in seguito alla partenza dell’allenatore Charles Huff per Southern Miss, e fino a 36 giocatori. portale.

Il direttore atletico di Marshall, Christian Spears, ha detto venerdì ai giornalisti che l’università ha accettato la multa e andrà avanti, ma ha chiarito che il benessere dei giocatori è stato fondamentale nella decisione di non giocare contro il campione dell’American Athletic Conference, l’Esercito. il 28 dicembre.

La Louisiana Tech è intervenuta come sostituto e l’esercito ha vinto 27-6.

Suggerimenti dell’editore

1 Correlato

“Siamo entusiasti del dialogo in corso a livello nazionale in questo momento attorno ad alcune modifiche alle regole (in particolare una finestra del portale che verrebbe spostata a gennaio) per garantire che ciò non accada mai a un altro istituto, ma non potremmo in buona coscienza 41 studente -atleti in questo campo e ancora una volta, daremo sempre la priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri studenti-atleti”, ha affermato Spears. “Ma ciò non toglie il fatto che sono necessarie scuse sincere e formali, e siamo molto grati di far parte della Sun Belt Conference e della leadership del Commissario (Keith) Gill e di aver accettato la multa che è stata imposta ..”

La Sun Belt ha affermato in una dichiarazione che “pur riconoscendo il modello medico e le linee guida sulle migliori pratiche seguite da Marshall, così come la loro vitale preoccupazione per la salute e la sicurezza degli studenti-atleti rimanenti idonei a competere in condizioni sicure e praticabili”. “Il modo, la natura e i tempi di questa decisione hanno danneggiato la Sun Belt Conference e i suoi membri, i militari, il Radiance Technologies Independence Bowl, l’American Athletic Conference e (partner televisivo) ESPN.”

La conferenza ha aggiunto in un comunicato che “considera chiusa la questione e non commenterà ulteriormente”.

Louisiana Tech è stata annunciata come sostituto di Marshall il 14 dicembre dopo che Marshall ha informato gli ufficiali del bowl che non poteva partecipare in sicurezza alla partita. Il presidente di Marshall Brad Smith ha detto a WSAZ-TV il mese scorso che dei 41 giocatori disponibili, c’erano alcuni giocatori della squadra scout ed esordienti che non giocavano. Inoltre, tutti e tre i quarterback Marshall che hanno giocato nella stagione 2024 erano sul portale e 17 dei 22 giocatori nella classifica a due profondità del Sun Belt Championship erano sul portale.

Marshall finì 10–3 e batté la Louisiana 31–3 nella partita del campionato Sun Belt il 7 dicembre. Huff è stato nominato allenatore della Southern Miss il giorno successivo, anche se c’erano state segnalazioni che lo collegavano alla posizione di Southern Miss per almeno una settimana. Marshall e Huff non sono stati in grado di raggiungere un accordo su un’estensione del contratto prima della stagione 2024, e Spears ha detto che i due hanno concordato di non discutere un nuovo contratto durante la stagione 2024 finché Huff non avesse cercato altri lavori.

“Abbiamo deciso di aspettare fino alla fine della stagione e concentrarci sulla vittoria del campionato ed è lì che siamo rimasti”, ha detto la Spears a Metro News il mese scorso. “L’allenatore (Huff) ha avuto la possibilità di avere un’opportunità di cui si è sentito davvero bene, e noi abbiamo avuto l’opportunità di trovare qualcuno che vuole davvero essere al Marshall (il nuovo allenatore Tony Gibson).”

Il portale dei trasferimenti è stato aperto il giorno dopo la partenza di Huff per Southern Miss e nelle due settimane successive, 17 giocatori di Marshall hanno annunciato i loro trasferimenti a Southern Miss, incluso il quarterback Braylon Braxton, Rookie of the Year della Sun Belt 2024.

“L’amministrazione (Marshall) ha messo in atto un processo e lo ha seguito attentamente”, ha detto Huff alla sua conferenza stampa introduttiva di Southern Miss. “Alla fine, hanno ritenuto che andare in una direzione diversa fosse la decisione giusta. Probabilmente quella decisione è stata presa prima che vincessimo il campionato, se ha senso. È stata una decisione reciproca. Non è stata una imitazione, un tiro alla fune.” .”