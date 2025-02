O imã Ul Haq substituiu Fakhar Zaman no Paquistão tocando XI.

O longo acidente do Grupo A do CPI 2025 entre a Índia e o Paquistão ocorreu no domingo, 23 de fevereiro, no Dubai International Cricket Stadium.

O capitão do Paquistão, Mohammad Rizwan, venceu o sorteio e escolheu bater primeiro. O Paquistão fez uma mudança em sua equipe que perdeu contra a Nova Zelândia, com o Imam-um-Haq substituindo o Fakhar Zaman ferido.

Reduzido para 47/2, Rizwan e Saud Shakeel estabilizaram o navio para o Paquistão, acrescentando 104 corridas para o terceiro Wickt.

O batedor de estrelas Babar Azam começou bem, mas foi demitido por Hardik Pandya no nono terminado. O Imam Ul Haq seguiu o vestiário depois de sair da próxima.

O Imam tentou pegar um single depois de empurrar a bola de Kuldeep em direção a Axar Patel ao meio. No entanto, Axar foi rápido demais para coletar e liberar a bola para produzir um golpe direto e enviar o Imam de volta ao pavilhão.

Um momento divertido foi desenvolvido na caixa de comentários após a exaustão, com Sunil Gavaskar brutalmente Trollondo Inzamam-ul-Haq, o tio do imã.

Durante os comentários, Ravi Shastri comentou sarcasticamente que, como Inzamam costumava esgotar, a demissão poderia “Correr na família.“Sunil Gavaskar respondeu com humor”: “Não, ele não funciona na família porque a família não pode correr.“

Olha: Sunil Gavaskar Trolls Inzamam depois que o imã ul Haq está esgotado

No momento da redação deste artigo, o Paquistão tem 200/7 após 43 overs. Khushdil Shah (20) e Naseem Shah (0) estão no dobro, buscando aumentar o Paquistão após 240 corridas.

Jogando XI de ambas as equipes:

Índia: Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Axar Patel, Kl Rahul, Hardik Pandya, Ravindra Jadaja, Harshit Rana, Kuldeep Yadav e Mohammed Shami.

Paquistão: Imam Ul Haq, Babar Azam, Saud Shakeel, Mohammad Rizwan, Salman Ali Agha, Tayyab Tahir, Khushdil Shah, Naseem Shah, Haris Rauf, Shaheen Africaidi e Abrar Ahmed.

