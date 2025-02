Sunil Gavaskar sugere que Rahul Dravid veio depois de lançar Rohita Sharma vs. Inglaterra: "Um treinador recente …"

O críquete, ao contrário do futebol, teve várias mudanças nas regras no último lugar. De duas regras do goleiro aos drs, a acabar, o críquete não era contra a mudança da regra. Uma das recentes mudanças nas regras também exige que os adesivos não mudem o fim quando ele ou ela atinge a bola no ar e seja pego. Basicamente, isso significa que o novo bolo terá que enfrentar um chapéu de jogador, não um guarda. Vários anos se passaram desde a implementação desta regra. No entanto, o ex -capitão da Índia Sunil Gavaskar levantou um ponto interessante. Ele disse que o Marylebone Cricket Club (MCC), que decide sobre as regras do jogo, deve ter uma experiência internacional de grande, como Rahul Dravid, Graeme Smith.

Gavaskar fez declarações depois que o capitão da Índia Rohit Sharma saiu de 119 depois que ele foi pego por Adil Rashid, de Liam Livingstone, e o próximo Batter Axar Patel teve que atacar.

“Os regulamentos são alterados pela MCC. No momento, os regulamentos são da MCC. Este é um clube particular que faz jogos internacionais em todo o mundo. E acho que deveria haver alguma experiência internacional. Talvez algum internacional. Ex -capitães. Lá e o comitê que está lá, não tenho certeza de que exista uma experiência internacional – disse Gavaskar no ar enquanto comenta as emissoras oficiais no domingo.

Gavaskar continuou dizendo que não encontrou nenhum motivo para algumas regras de regras.

“Sim, sim, há uma experiência de arbitragem. Simon Tufel está lá. Mas para todas as leis que mudam, deve haver uma certa origem. Assim como as condições do jogo apareceram para dois goleiros em um goleiro em mais de 90 pré-andares de um dia, não sei se há um motivo para mudar que os não-traços não foram capazes de fazer mais, e o Baton que jogava futebol, ele foi pego, apenas pense que também era um aspecto de televisão tão importante – acrescentou a lenda.

A Índia jogará na Inglaterra no terceiro ODI na quarta -feira, antes que a equipe voasse para Dubai para o Trophy Masters de 2025.