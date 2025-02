Kevin Durant, che ha 26 punti 30.000 nella sua carriera, è stato ridotto di dubbio per la partita di strada di mercoledì contro Oklahoma City Thunder.

Il sole dice che si occupa delle distorsioni della caviglia sinistra.

Durant, che ha raggiunto una pietra miliare a Oklahom City, sarebbe stato un momento pieno di cerchio perché ha trascorso otto stagioni giocando a tuono dopo che il franchise si è trasferito da Seattle dopo la stagione dei nuovi arrivati.

Durant, che è stato selezionato per il suo 15 ° gioco All-Star, è stato comunemente contaminato a Oklahoma City da quando ha lasciato il franchise come agente libero nell’estate del 2016 per unirsi all’avversario Golden State Warriors.

Ora non è sicuro se Durant abbia giocato la sua ultima partita per il sole, poiché le fonti hanno affermato ESPN che Phoenix è stato disposto ad ascoltare le offerte negli ultimi giorni. I guerrieri sono tra le squadre con interesse, le fonti hanno detto ESPNův Brian Windhorst.

Il proprietario di Suns Mat Ishbia, che ha ritirato un accordo sul successo per ottenere un Durant da Brooklyn Networks dopo ore dopo il suo acquisto di franchising nel febbraio 2023, ha dichiarato pubblicamente che non avrebbe dovuto sostituire la stella in avanti.