Suns vs. Chances de touros, previsão de pontuação, horário de início: 2025 seleções da NBA, 22 de fevereiro As melhores apostas para o modelo comprovado

As equipes que procuram uma batalha de perda de perda quando o Phoenix Suns enfrenta o Chicago Bulls em um confronto no sábado. Phoenix, em um outono de quatro jogos, vem de uma derrota para 120-109 em San Antonio na quinta-feira, enquanto Chicago, com um skate de cinco jogos, perdeu um tempo extra de 113-11111 antes do New York Knicks na mesma noite. O Suns (26-29), que tem 9-11 contra inimigos da Conferência Leste, tem 10-18 na estrada nesta temporada. Os Bulls (22-34), que têm 5-13 contra oponentes da Conferência Oeste, têm 10-19 em seu tribunal local. Ayo Dosunmu (ombro) é questionável para Chicago, enquanto Patrick Williams (Quad) e Jalen Smith (choque cerebral) estão fora.

A dica do United Center em Chicago está programada para as 17h et. Esta é a primeira das duas reuniões nesta temporada. Phoenix venceu nove reuniões consecutivas com Chicago. Os Suns são 5 pontos favoritos nas últimas chances de Suns vs. Os touros do consenso da Sportsline, enquanto os pontos superiores/inferiores observados são 239.

Suns vs. Bulls SP PREAD: Phoenix -5

Suns vs. Touros acima/abaixo de: 239 pontos

Suns vs. Linha de dinheiro do Bulls: Phoenix -204, Chicago +169

PHO: O Suns atingiu o jogo total em 27 de seus últimos 42 jogos de estrada (+10,50 unidades)

Chi: Os Bulls atingiram a equipe total em 51 de seus últimos 85 jogos (+11,55 unidades)

Por que as solas podem cobrir

O atacante do poder Kevin Durant vem de uma sólida performance na derrota na quinta -feira em San Antonio. 22 pontos chegaram, enquanto pegaram cinco rebotes e distribuíram duas assistências. Ele marcou 37 pontos e acrescentou nove assistências, cinco rebotes e dois assaltos em uma derrota por 119-111 em Houston em 12 de fevereiro. Em 42 jogos, todos os começos, têm média de 27,2 pontos, seis rebotes, 4,2 assistências e 1,4 bloqueios em 36,5 minutos.

A escolta de Devin Booker registrou a pontuação de dois dígitos em 49 jogos, todos os começos e registrou oito duplas duplas. Em uma vitória de 135-127 em tempo extra sobre o Utah Jazz em 7 de fevereiro, ele investiu 47 pontos, enquanto distribuiu 11 assistências e pegou seis rebotes. Ele teve um dobro na derrota em San Antonio na quinta -feira, marcando 17 pontos, enquanto acrescentou oito assistências e dois rebotes. É uma média de 26 pontos, 6,7 assistências, quatro rebotes e um assalto em 37,2 minutos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que os touros podem cobrir

O Nikola Vucevic Center vem de um dobro na derrota de quinta -feira contra o Knicks. 21 pontos chegaram, enquanto pegava nove rebotes. Ele marcou 21 pontos e levou 14 rebotes com cinco assistências em uma derrota de 128-110 contra o Detroit Pistons em 12 de fevereiro. Em 55 jogos, todos os começos, em média de 19,2 pontos, 10,3 rebotes e 3,4 assistências em 32,2 minutos. Possui 35 duplas duplas e um duplo duplo no ano.

Também ajuda a Power Chicago é o veterano veterano da Shipychite. Ele vem de uma ação de 11 pontos, seis assistentes e dois rebotes na derrota contra Nova York na quinta -feira. Ele marcou 27 pontos e acrescentou quatro assistências e quatro rebotes em uma derrota por 132-111 contra o Golden State Warriors em 8 de fevereiro. Em 49 jogos, todos começam, com média de 18 pontos, 4,6 assistências e 3,3 rebotes em 32,7 minutos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

