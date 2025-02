Super Bowl 2025: A melhor oportunidade de Eagles para derrotar os chefes vem de uma estratégia de lista fortemente influenciada por Andy Reid

NOVA ORLEANS – Os chefes de Kansas City ouvem a mensagem de Andy Reid em repetição.

Reid sabe que ele é o treinador -chefe de todo o time de futebol e sabe que sua lista inclui zagueiros e corredores, além de apoiadores e defensores secundários.

Mas, no entanto, suas crenças derivam diretamente de seus antecedentes como um ataque ofensivo da universidade.

Portanto, ele não tenta proteger as emoções de outros jogadores ou auto -estima quando conta linhas ofensivas e defensivas em reuniões completas da equipe: “Você será você”.

Ganhe nas trincheiras, e Reid espera vencer o jogo. Ele perde nas trincheiras, e o caminho para a vitória fica em decomposição.

“É um bom lembrete para eles no sábado à noite: ei, a linha ofensiva e a linha defensiva estabelecem o ritmo”, disse o treinador assistente de marechais de campo, Dan Williams, para o Yahoo Sports. “Estamos contando com você, na frente de toda a equipe, estamos responsabilizando você.

“É um lembrete toda semana que esses caras são os mais importantes”.

(Bruno Ruby/Yahoo Sports)

Os Chiefs investiram seus ativos e estruturaram seus planos de jogo de acordo, com o gerente geral Brett Veach sabendo que Reid não descansará até que ele tenha jogadores de alta qualidade na posição, mesmo quando a era do salário de uma liga apontando para o investimento em paridade complica em todas as áreas.

Mas os investimentos em linha do Chiefs enfrentarão obstáculos bastante literais no domingo, em um confronto do LIX do Super Bowl contra o trabalho dominante da Trench que a Filadélfia Eagles construiu e adotou. Alguns talentos, como o ataque ofensivo da Filadélfia, Lane Johnson, em 2013 e o atacante Jalen Carter em 2023, recebeu atribuições de seleções de rascunho antes da primeira enda. Outras vezes, os Eagles encontraram jogadores nas rodadas posteriores que se comprometeram a se desenvolver, incluindo a seleção do draft da sétima rodada Jordan Mailata, que se tornou uma estrela esquerda depois de treinar no rugby australiano em vez do futebol universitário.

“Temos muita sorte de ter o talento que temos na linha ofensiva”, disse o treinador da linha ofensiva dos Eagles, Jeff Stoutland, para o Yahoo Sports. “E é todo ano. Não está sozinho, ‘vamos cuidar de você este ano’ “.

Se os Eagles vencerem no domingo, aguarde esse investimento perseguir os chefes, e talvez Reid, cujas pegadas digitais estão em toda a estratégia da lista de seus oponentes.

A posse de Reid Eagles atraiu um curso que agora se chocou com seus chefes

Não é segredo na Filadélfia que Reid moldou a história da franquia como treinador -chefe dos 14 anos dos Eagles de 1999 a 2012.

Mas quando o tempo de Reid fora da equipe começa a corresponder ao mandato de seu tempo com ele, alguns fãs dos Eagles e Chiefs podem não perceber o quão profundamente ele continua a moldar seu presente e futuro.

O compromisso do gerente geral da Filadélfia Howie Roseman com as linhas ofensivas e defensivas não só veio organicamente. Reid guiou essa filosofia durante seu tempo juntos, e Roseman manteve -o depois de ver sua correlação com o sucesso.

“Foi uma obsessividade sobre isso, e vencemos”, disse Roseman na noite de segunda -feira. “Então, para mim, ficou muito claro que é aí que começa. A maioria das pessoas dizer Quando eles querem construir uma equipe, é O-line, D-line. Mas às vezes você tem que mostrá -lo em suas ações. Portanto, sempre parecia que, se nossa linha ou pudesse ser melhor que sua linha D e nossa linha D pudessem ser melhores que sua linha ou tivemos a oportunidade de vencer muitos jogos.

“Aprendi isso com ele e tenho muita sorte de ter passado os primeiros 13 anos da minha carreira com o treinador Reid e aprender com ele e ele teve um tempo para assistir a fita comigo e explicar por que eu estava fazendo as coisas . .

“Eu definitivamente não estaria nessa posição, se não ele, e foi aí que ele começou”.

A influência de Reid incentivou os Eagles a escrever o atual centro inicial de Cam Jurgens na segunda rodada do draft da NFL 2022, apesar do All-Pro Jason Kelce no comando da posição na época. A maioria das equipes não se contentaria em escrever um backup na segunda rodada; Mas a previsão permitiu que os Eagles fizessem a transição para a época após Kelce nesta temporada sem uma queda notável.

Em Kansas City, os Chiefs responderam drasticamente depois de perder o LV do Super Bowl, assinando com o All-Proore New England Patriots deixou Joe Thuney.

Os revestimentos de cada equipe representam uma combinação de agência gratuita, seleções de altas rascunhos e jogadores de baixo andar que foram bem desenvolvidos. Mas seu sucesso se correlaciona em estreita colaboração com seus beliches do Super Bowl.

A defesa dos Eagles conquistou o oitavo lugar nesta temporada na taxa de vitórias de passes e a terceira na taxa de vitórias na carreira, sua linha ofensiva foi a sexta na taxa de vitórias do bloco de passes e o nono na taxa de bloqueando vitórias. A linha ofensiva do Chiefs ocupa o nono e sétimo. Seus slots de linha defensiva abaixo da média (19 e 21 em corrida de passe e parada, respectivamente), mas o defensivo All-Pro Chris Jones lidera a liga em vitórias em passes por dentro, explorando rotineiramente os bolsos de frutos do mar igualmente de campo e faixas.

“Ele remonta ao futebol 101: você precisa ter um marechal de campo que seja um fabricante de diferença e, depois disso, o plano do jogo é protegê -los em um lado e depois pegá -los do outro lado”, disse Veach à Esportes do Yahoo. “Você provavelmente sempre verá a maioria de nossos investimentos de ambos os lados da linha, porque é muito importante”.

Como Roseman, Veach não acredita que o objetivo seja original ou inovador. Mas acreditar na filosofia é mais fácil do que segui -la.

“Eu pensei que todo mundo gostaria de um tackle esquerdo e uma asa defensiva disruptiva, mas o jogo realmente se torna como você consegue meninos, como você permite e como faz tudo funcionar?” Veach disse. “Estamos sempre tentando nos reinventar.”

No Super Bowl e todos os anos, o jogo de tanque não sai de moda

A mudança das tendências da NFL, de crimes pesados ​​para ataques de carreira. Algumas equipes correm para estabelecer o passe, enquanto outras equipes vão configurar a corrida. Defensivamente, as unidades em toda a liga devem decidir se preencher a caixa ou voltar à cobertura da concha, ou talvez as opções de opções no espectro intermediário.

Mas os Eagles e os chefes acreditam: construir através da linha de luta é a hora da NFL e o agnóstico do esquema. Grandes transeuntes precisam de protetores. O corredor do Eagles, Saquon Barkley, agradeceu à sua linha ofensiva profusamente por promover sua temporada de 2.000 yard. Até os receptores precisam que seu quarterback protegido seja suficiente para que suas rotas se desenvolvam.

E os membros das sete de uma defesa sabem que a corrida e a cobertura funcionam melhor juntas.

Quanto mais resistência, melhor.

“Pregamos seu bloqueio do apito ecoa. A maioria dos lançamentos é desligada em 2,5 segundos, menos de 3 segundos; portanto, se você puder segurar seu filho e ficar entre ele e o marechal de campo por 3 segundos, pode ganhar um milhão de dólares “, disse o treinador de linha Andy Offensive Demônios. Porque nosso menino se estende a peças. E eles aprendem isso rapidamente.

Carter e uma linha defensiva dos Eagles coordenados por Vic Fangio terão como objetivo acelerar esse relógio, sabendo que a perda do Mohamses Super Bowl ocorreu em grande parte devido a um colapso na proteção.

Se o Kansas City Jones puder voar seu bolso, é provável que você não apenas possa frustrar os frutos do mar dos Eagles, Jalen Hurs, mas também interromper o ritmo das opções de passagem de execução que Barkley procuraria.

A equipe de Reid pode vencer. Seu ethos já tem.

Enquanto ele diz às suas falas no sábado à noite que o jogo vencerá ou perderá de acordo com elas, seu oponente pregará uma mensagem semelhante da mesma fonte original.

“Eu acho que é por isso que estamos aqui, certo?” Veach disse sobre Reid. “Ele fez muitas coisas excelentes e tem uma pegada duradoura onde quer que vá.

“E, novamente, provavelmente não é (coincidência) que os dois que aprendemos com ele e valorizamos as mesmas coisas que reunimos dois times de futebol incríveis”.