Super Bowl 2025: A reação Maxx Crosby à aplicação comercial de Myles Garrett? ‘Olhe sobre o comércio de Luka’

Ruster Dominant passa no final de 20 anos. Passei toda a sua carreira em uma equipe não vence muito. Você pode estar falando sobre Myles Garrett, do Cleveland Browns, que tornou o público um aplicativo comercial na segunda -feira. Também pode estar falando sobre o Maxx Crosby dos Raiders de Los Vegas, que percebeu o aplicativo como o resto da liga e está em uma posição única para comentar.

“Quando você ouve especulações, isso é uma coisa … então você vê algo assim acontece onde um garoto sai publicamente e diz: ‘Não, eu quero sair’, ele é um pouco louco”, disse Crosby ao Yahoo Sports on Quinta -feira no Super Bowl Radio Row em Nova Orleans. “E ele é um menino de seu calibre? Isso não acontece com muita frequência.”

Crosby o comparou a outra história esportiva importante recente: o escritório de Luka Doncic dos Dallas Mavericks com o Los Angeles Lakers.

“Digamos, por exemplo, você olha para o comércio de Luka. O cara que os levou para a final (da NBA). O que eles fizeram? Eles nem o disseram e só o enviaram para outro lugar”, disse Crosby . “Então é uma rua dupla -significando, certo? É um negócio. Isso é realidade. Existe um lado comercial”.

O jogador de quatro vezes e o duas vezes todo profissional que quer ser agressor e disse que “respeita o inferno” do novo treinador-chefe de Las Vegas, Pete Carroll e o gerente geral John Spytek.

Crosby assinou uma extensão de contrato de quatro anos e US $ 98 milhões em março de 2022, e tem dois anos restantes em seu contrato atual, o que significa que outro contrato não está muito longe.

“Estou ansioso por isso, e estou tendo essas conversas, então acho que (os Raiders) farão a coisa certa”, disse Crosby. “Eu não me preocupo com isso. Se você não for assim, você nunca sabe.”

Há uma certeza sobre Crosby quando se trata de situações de Garrett ou outros jogadores.

“Não tomo decisões do que as outras pessoas estão fazendo”, disse Crosby. “Eu faço o que faço.”