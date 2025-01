Super Bowl 2025: Chefes com demanda recorde, mas os fãs do Eagles podem estar liderando a posição de Nova Orleans

Super Bowl Lix promete ser histórico, com os chefes de Kansas City buscando se tornar o primeiro time a ganhar três troféus consecutivos de Lombardi, e o Philadelphia Eagles com o objetivo de vingar sua perda de título de 2022 com sua primeira aparição no Super Bowl. Marshal de campo. Seu próximo confronto do campeonato também está fazendo história para sua demanda recorde por ingressos.

Stubhub, os principais ingressos do mercado, revelou na terça -feira que o LIX do Super Bowl está rastreando ser o Super Bowl dos chefes da era dos chefes da mais alta da era de Patrick Mahomes, com fãs que entram Missa para Nova Orleans para ver Kansas City garantir o raro “Tres Tres-Pedat” depois de superar o San Francisco 49ers há um ano.

“A venda de ingressos é a mais alta que vimos para um Super Bowl dos Chiefs e mais que o dobro quando os Chiefs e os Eagles se encontraram pela última vez (no LVII do Super Bowl), quando olham para o mesmo período de tempo em anos anteriores “, disse o porta -voz do Stubhub, Adam Budelli ,. “Esperamos uma demanda enorme por esse confronto, à medida que os fãs se reúnem para celebrar ou interromper um momento histórico”.

Falando em interrupção, é isso que os fãs do Eagles esperam fazer enquanto viajam para isso e, até agora, os fiéis da Filadélfia poderiam estar inventando a maior parte da venda de ingressos para o Stubhub Super Bowl. Os fãs da Penylvania, de fato, são responsáveis ​​pelo maior número de ingressos vendidos até agora (12%), enquanto os fãs da Califórnia, Flórida, Michigan e Nova York completam os cinco estados principais que foram para o Super Bowl.

Apesar da demanda recorde, com as vendas aumentou 10% do ano passado nesse momento, o preço médio dos ingressos StubHub para o grande jogo diminuiu em 14% desde a época em 2024. Dito isto, não espere muito barato, pois essa média O preço ainda era de US $ 8.076 por assento desta semana.