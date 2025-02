A semana do Super Bowl está oficialmente em andamento com o Kansas City Chiefs e o Filadelphia Eagles, que chegam a Nova Orleans no domingo à noite.

Os Eagles vieram primeiro com uma bandeira que dizia “pássaros geaux” pendurados na janela da cabine enquanto se preparava para enfrentar Kansas City no Super Bowl pela segunda vez em três anos.

Os fãs da Filadélfia até garantiram a chegada segura da equipe com Rastreadores de vôo online.

Procurando seu terceiro campeonato consecutivo do Super Bowl e o quarto nos últimos seis anos, os Chiefs desembarcaram pouco depois com vários observadores que notaram Patrick Mahomes usando um traje Hugo Hugo South, chefe do Hugo, para sua viagem.

Travis Kelce também parecia elegante quando ele desbloqueou o avião da equipe aérea.

O treinador -chefe dos Chiefs, Andy Reid, usava roupas comerciais, enquanto seu colega, o treinador do Eagles, Nick Sirianni, estava mais vestido para conforto.

O LIX do Super Bowl (ou 59) começa no próximo domingo, 9 de fevereiro às 18h20 et del Caesars Superdome em Nova Orleans. Até domingo à noite, os chefes são de 1,5 pontos favoritos.