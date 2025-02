Super Bowl 2025: Chiefs vs. Aggiornamento Live Eagles, evidenziazione

Per il Super Bowl LIX, non esiste un ospite migliore di New Orleans, una città ricca di una tradizione soprannaturale. O i Chiefs completeranno la loro stagione mistica con un blade senza precedenti, o Eagles farà rivivere la storia di una vendetta sulla perdita del Super Bowl LVII per Patrick Mahomes & Co.

Editori birichini 2 correlati

Per arrivare qui, i Chiefs sono sopravvissuti al thriller contro Buffalo Bills nel campionato AFC, mentre Eagles ha accampato il comandante di Washington nel campionato NFC. Le ultime due squadre hanno incontrato i trofei di Lombardi sulla linea, Kansas City ha tirato fuori la vittoria di 38-35.

Ma così tanto è cambiato in due anni da questa radura.

Il backfield Philadelphia è ora sottoposto a Powerhouse Saquon Barkley, Mahomes ha un cast riprogettato di ampi ricevitori e – non correlato al calcio, ma molto rilevante per la cultura pop – Travis Kelce Walks con Taylor Swift (quando ha mai sentito?).

Le squadre possono essere familiari, ma le scommesse sono più grandi che mai. Indipendentemente dal risultato, il Super Bowl LIX è pronto a consegnare la finale della storia alla stagione 2024. – Brooke Pryor

Guarda insieme per le cime e la conoscenza del Super Bowl Lix in Caesars Superdome.