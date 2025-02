Super Bowl 2025, Chiefs vs. Escolhas de Eagles: o modelo calcula a pontuação exata de 10.000 simulações

O palco está pronto para o Super Bowl 59, já que Patrick Mahomes e os chefes de Kansas City enfrentarão Jalen Hurts e Philadelphia Eagles no domingo, 9 de fevereiro às 18:30 ET. Essas duas equipes se encontraram no Super Bowl há dois anos, com o Kansas City garantindo uma emocionante vitória por 38 a 35. Com uma vitória no LIX do Super Bowl, o Chiefs se tornará a primeira franquia da NFL a ganhar três Super Bowls consecutivos. Esta é a quinta aparição do Kansas City Super Bowl desde 2019. o primeiro jogo. Os Chiefs são os favoritos da linha de dinheiro -123, enquanto os Eagles são +104 desamparados. O receptor dos Eagles, Devonta Smith, foi limitado na prática na quarta -feira com uma lesão nos tendões. Veja as últimas probabilidades, seleções, acessórios e muito mais aqui.

Fazer a pontuação do Super Bowl 2025 pode ajudar a formar não apenas vs. chefes. As palhetas do Eagles SP Pred, mas também a NFL ON/Under the Selections and Partiles of the Super Bowl. O LIX do Super Bowl será uma questão desigual ou se desenvolverá perto das probabilidades dos chefes versus apostas. Eagles? O modelo avançado da NFL da Sportsline revelou sua previsão exata da pontuação da NFL para o Super Bowl 59, o que pode significar um ótimo dia de pagamento de mais de 200-1 se chegar.

O modelo, que simula cada jogo da NFL de 10.000 horas, aumentou mais de US $ 7.000 para jogadores de US $ 100 nas melhores equipes da NFL desde o seu início. O modelo entra no 2025 Super Bowl em um bet hott Seleções da NFL Este ano, uma impressionante taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, está em um rolo de 211-143 nas seleções da NFL mais qualificadas que remontam à temporada de 2017 e um rolo de 65-36 nas seleções superiores da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também foi classificado entre os 10 melhores do NFLPickwatch quatro dos últimos seis anos em seleções diretas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores de pick’em de futebol esportivo da CBS quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que segue em sportsbooks e aplicativos de apostas tenha visto fortes retornos em seus melhores aplicativos de apostas esportivas.

Agora, o modelo simulou Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles 10.000 vezes e bloqueado em sua previsão de pontuação exata e em suas apostas totais de linha e dinheiro.

Chefes vs. 10.000 simulações Eagles

Pontuação final projetada: Eagles 27, Chiefs 26

Contra a propagação

Escolha: Filadélfia +1.5

Os Eagles cobrem 54% das simulações do modelo.

Veja as últimas equipes do Super Bowl ATS aqui

Sobre/abaixo

Escolha: Mais de 48,5

Excesso de golpes em 54% das simulações de modelos.

Veja as últimas equipes do Super Bowl aqui

Linha de dinheiro

Escolha: Filadélfia +103

As águias ganham 53% das simulações de modelos.

Veja as mais recentes seleções de ML do Super Bowl aqui

As melhores seleções de especialistas do Super Bowl revelaram

Você viu as mais recentes equipes de modelos. Agora, obtenha conselhos de especialistas no Super Bowl antes de bloquear suas seleções do Super Bowl 59: Visite a Sportsline agora para ver o melhor compromisso com as informações privilegiadas da NFL para Chiefs vs. Eagles, todos os especialistas em um rolo de 37-12 nos jogos da NFL, que retorna quase US $ 2.000 para treinadores de US $ 100.

A IA AI da Sportsline também bloqueou seus melhores acessórios para as seleções de suporte da NFL que envolvem estrelas como Saquon Barkley, Travis Kelce, Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Obtenha suas sete equipes qualificadas de 4 estrelas agora. Visite a Sportsline agora para ver os melhores acessórios do 2025 Super Bowl, tudo da AI Sportsline Pickbot que acertou 1.390 seleções mais qualificadas desde a última temporada.

Onde apostar nos jogos da NFL

Aqui estão as melhores casas de apostas para apostar nos Jogos da NFL nesta semana, juntamente com as várias promoções do livro esportivo da NFL que eles oferecem atualmente.