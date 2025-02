Super Bowl 2025: Classificação de cinco novatos que terão um impacto maior no jogo decisivo de Chiefs vs. Eagles

Ele Super Bowl A revanche entre os chefes e as águias não apresenta um grande número de novatos; no entanto, há um conjunto de profissionais do primeiro ano que farão sua parte no jogo e ajudarão em silêncio para determinar quem leva para casa o Lombardi Trophy. Este jogo não é apenas sobre Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Saquon Barkley e Travis Kelce.

Com isso em mente, vamos classificar os profissionais mais críticos do primeiro ano do LIX do Super Bowl:

As palavras “dignas” e “lentas” geralmente não escrevem na mesma oração, a menos que também apresentem a palavra “não” nela. Quando se trata de seu desenvolvimento no ano 1, Worthy amadureceu lentamente em um receptor mais sutil à medida que a temporada avançava. Nos dois jogos de playoff de Kansas City, o Burner tem 11 presos por 130 jardas com um touchdown.

Agora, as manchetes dos chefes perderam apenas um jogo sem digno como um ponto focal claro até o momento. Ele é um dos titulares em tempo integral no receptor, e Juju Smith-Schuster e DeAndre Hopkins se tornaram inativamente inativos, o que aumenta a importância de dignos para a ofensiva, especialmente levando em consideração suas habilidades muito diferentes para qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos de qualquer dos de qualquer um dos qualquer um de qualquer dos de qualquer um dos qualquer um dos qualquer um dos de qualquer dos de qualquer um dos Esses dois veteranos.

Os chefes podem muito bem precisar de um jogo em campo para manter o ritmo dos Eagles neste Super Bowl.

No futebol, as coisas acontecem em um instante. Há um ano, Hunt estava apressando o alfinete em Houston Baptist. Devils, em 2021, era uma segurança em Cornell. No campeonato da NFC, Hunt registrou 42 instantâneos no espancamento dos comandantes de Washington e registrou duas pressões de Jayden Daniels. Incrível.

Os Eagles são perpetuamente profundos ao longo da linha defensiva. Enquanto Howie Roseman é o gerente geral, isso não mudará. Hunt não é o primeiro, segundo ou mesmo terceiro jogador, no qual pensamos quando refletimos sobre o quão profundo 10.

Um espécime cru, mas atlético, no limite, Hunt tem suco de ameaçar o ombro externo de qualquer um dos chefes deste jogo, especialmente com os bloqueadores da cidade de Kansas, focados principalmente dentro de Jalen Carter e companhia.

Os chefes têm dois seguros veteranos estáveis ​​em Justin Reid e Bryan Cook, que são parte integrante de todos os atentados de zona confusos implantados por Steve Spagnuolo. Eles não jogam 100% dos instantâneos, e Hicks é o terceiro jogador crucial de segurança e papéis. Ele jogou 50 instantâneos em cada um dos dois jogos de playoff de Kansas City, que levam a este Super Bowl.

É uma presença intimidadora em quase 6 pés 2 e 210 libras, mais apoiador que a segurança pura. E Hicks provou jogar muito além de seus anos como um tacal no ano 1 na defesa de Spagnuolo. Apenas um tackle foi perdido em 430 snaps. Haverá algumas oportunidades para Hicks ter um impacto neste Super Bowl contra Barkley e no meio do campo de Jalen Hurts.

A saúde de Mitchell será crítica para o plano de jogo defensivo do Eagles no Super Bowl, e a única razão pela qual não é no número 1 é porque os chefes não exibem um receptor de perímetro Número 1, como a Filadélfia.

Nesta temporada de estreia, Mitchell fez a transição do MAC para o NFL Tão suavemente quanto qualquer um experimentando esse salto de competição. Mais de 1.000 instantâneos contando os playoffs, o atleta de elite entregou apenas 45 presos em 82 alvos em sua área de cobertura, possui duas seleções pós -temporada e 12 rupturas no total de passes.

Embora os chefes não confiem em um tipo de colina Tyreek, que Mitchell pode sombrear, essencialmente eliminando uma das opções para as mahomes, sem dúvida, tornará Kansas City difícil de mover constantemente a bola.

A licença tem sido um presente do céu para a defesa dos Eagles. Lembre -se, dois Super Bowls atrás, os Eagles foram devastados no ensino médio que entraram no jogo, e Mohamses foi de 21 de 27 jardas para 182 jardas com três touchdowns e sem interceptações.

O níquel Avonte Maddox Corner provavelmente não foi completamente saudável para esse jogo. Apesar de sua posição normal como um defensor de tragamoneas confiável, ele foi acusado de cinco capturados permitidos em cinco objetivos por 43 jardas e um touchdown nessa derrota do Super Bowl.

A licença “permitiu” apenas 7,4 jardas por captura nesta temporada, sem desistir de um touchdown com nove quebras totais. Houve uma quantidade decente de tacle, que também vale a pena monitorar neste Super Bowl. De Kelce a Noah Gray e uma variedade de telas e RPO cuidadosamente elaborados no meio, o jogo de licença no meio do campo será crucial neste Super Bowl.