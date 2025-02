Super Bowl 2025 Contraggi: Patrick Mahomes Bypass, Hurrying Props

Super Bowl Lix Fox È quasi qui e i fan si tuffano in molti modi per investire nel gioco. Gli scommettitori possono invocare novità E dall’altro oggetti di scena divertenti . Ma possono anche guadagnare denaro per il supporto dei singoli giocatori prima della resa dei conti Kansas City Mains e, e, e, e, e Philadelphia Eagles .

Diamo un’occhiata ai coefficienti di alcuni Chiefs Defender Patrick Mahomes nel Fandeel Sportsbook dal 6 febbraio.

Super Bowl Lix MVP – Mahomes vs. Field

Patrick Mahomes: +120 (scommessa $ 10 per vincere $ 22)

Field: -155 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 16,45)

Bypass

Oltre 250,5: -110 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,09)

Meno di 250,5: -110 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,09)

Aziende

Oltre 36,5: +102 (BET $ 10 vince un totale di $ 20,20)

Meno di 36,5: -132 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 17,58)

Passare gli integratori

Oltre 23,5: -132 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 17,58)

Under 23.5: +102 (scommessa $ 10 per vincere $ 20,20)

Passaporto più lungo

Oltre 33,5: -114 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 18,77)

Meno di 33,5: -114 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 18,77)

Assalto

Oltre 29,5: -110 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,09)

Meno di 29,5: -110 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,09)

Affrettate di aziende

Oltre 5,5: -108 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,26)

Meno di 5,5: -120 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 18,33)

Più lungo fretta

Oltre 13,5: -114 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 18,77)

Meno di 13,5: -114 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 18,77)

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!