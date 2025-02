Super Bowl 2025: De acordo com os relatórios, Travis Kelce ‘incerto’ sobre jogar em 2025

Houve muita especulação sobre o futuro de Travis Kelce. E pode não ser infundado.

De acordo com a rede da NFL“As fontes dizem que Kelce ainda não decidiu se ele tocará ou não em 2025” após o LIX do Super Bowl de domingo no Philadelphia Eagles. Kelce está em sua décima segunda temporada no campeonato e registrou o sinal total mais baixo de sua carreira com 823 em 16 jogos. Seus 8,5 jardas por captura foram um mínimo de sua carreira depois de ter uma corrida de 10,6 yard por captura em 2023.

Kelce, 35 anos, concordou com uma extensão de contrato de dois anos antes da temporada de 2024 que parecia deixar claro que ele iria jogar durante a temporada de 2025. As inúmeras sessões de mídia antes do jogo. Quando perguntado no início desta semana o que ele imaginou em três anos, Kelce disse esperar que ainda estivesse jogando futebol.

É compreensível por que houve especulações de aposentadoria sobre a asa fechada das estrelas. As estatísticas de Kelce diminuíram a velocidade nas duas últimas temporadas; Está em território desconhecido para uma asa fechada jogar em alto nível em sua idade. E ele também se preparou para uma carreira muito lucrativa para fora do futebol. Kelce já sediou “Saturday Night Live”, estrelou uma série de FX na baixa temporada e, oh, sim, ele está namorando Taylor Swift. Você pode fazer quase tudo o que deseja no entretenimento quando sua carreira no futebol terminar.

Essa corrida continuará por pelo menos mais uma temporada? Devemos descobrir em breve, não importa se os Chiefs se tornarem os três primeiros vezes campeão do Super Bowl na história da NFL ou não. A Kelce se deve a um bônus da lista de US $ 12,5 milhões que paga todos, exceto US $ 1 milhão em 14 de março. Dado o momento desse bônus, a decisão da Kelce de continuar tocando ou continua com outros esforços deve vir antes da agência gratuita e do rascunho para dar tempo a chefe o suficiente para descobrir um plano de sucessão, se precisar.