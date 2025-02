Super Bowl 2025: Devonta Smith, do Eagles, se une ao Elite Club de Heisman, vencedores do campeonato nacional

O destinatário do Devonta Smith Eagles agora pode gravar seu nome entre os grandes nomes de todos os tempos com a vitória da Filadélfia por 40-22 sobre o Kansas City Chiefs em Super Bowl LIX. Smith agora é apenas o quinto jogador e o primeiro receptor a ganhar o Heisman Trophy, um campeonato da Universidade Nacional e o Super Bowl.

Charles Woodson foi o último a conseguir triunfo quando venceu um anel do Super Bowl com os Packers em 2011, juntando -se a Tony Dorsett, Marcus Allen e Reggie Bush na lista.

O Alabama produziu quatro vencedores do Heisman Trophy durante a lendária corrida de 17 anos do treinador Nick Saban. Mas Smith é o primeiro ex -jogador da Crimson Tide a completar o Heisman, o campeão nacional e o campeão do Super Bowl Trio. Ele também teve um jogo para lembrar, com uma equipe melhor de 69 anos e uma bomba de touchdown de 46 yard.

Smith é o líder de todos os momentos da maré carmesim nas recepções em 235, recebendo jardas em 3.965 e recebeu touchdowns aos 46 anos e títulos nacionais. Em seguida, foi selecionado nº 10 em geral em 2021 NFL Draft.

Apesar das preocupações com sua fina construção, o jogo de Smith se traduziu no próximo nível, totalizou 308 recepções para 4.011 jardas e 27 touchdowns em quatro temporadas como profissional. Aqui está o resumo dos outros quatro jogadores que alcançaram o feito.

Heisman, vencedores do título nacional para ganhar o Super Bowl

Tony Dorsett – Pitt: Dorsett venceu o Heisman Trophy enquanto estrelou a equipe do campeonato nacional de Pitt de 1976 e venceu o Super Bowl XII com os Cowboys em 1978. Dorsett totalizou 66 jardas por terra e um touchdown em 15 carrega quando Dallas derrotou o Denver Broncos 27-10.

Marcus Allen – USC: Allen venceu o Campeonato Nacional na USC em 1978 e o Heisman Trophy em 1981. Allen ganhou as honras do MVP do Super Bowl XVIII, totalizando 191 jardas por terra e dois touchdowns quando seus Raiders de Los Angeles derrotaram Washington por 38-9 em 1984.

Reggie Bush – USC: Bush venceu o Heisman Trophy em 2005, depois de ajudar a USC ao Campeonato Nacional do BCS 2004. em 2010.

Charles Woodson – Michigan: Woodson venceu o Heisman Trophy como um canto de estrela, de volta e chute para a equipe do campeonato nacional de 1997 de Michigan. Ele também foi um intérprete Pro Bowl para a equipe Green Bay Packers, que venceu o Super Bowl XLV por 31-25 sobre o Pittsburgh Steelers em 2011.

