Super Bowl 2025: Eagles Saquon Barkley quebra o recorde de Terrell Davis, de 26 anos, contra os chefes

Filadélfia – A temporada histórica continua para Saquon Barkley.

O corredor da Filadélfia Eagles estabeleceu um NFL Registre no Super Bowl Lix, passando pela marca Terrell Davis para a maioria dos jardas de scrimmage em uma temporada (incluindo a pós -temporada). Ele estabeleceu o recorde com uma corrida de 4 yard na primeira obra de scrimmage.

Barkley, que entrou no dia com 2.760 jardas, precisava de mais três para se mudar para Davis para a maior quantidade de jardas de luta em uma temporada. Davis estabeleceu anteriormente a marca com 2.762 jardas em 1998, um recorde que permaneceu por 26 anos. Naquela temporada, Davis correu para 2.476 jardas e teve 286 jardas de recepção quando o Denver Broncos venceu o Super Bowl.

Barkley entrou no segundo dia da lista de todos os tempos para a maioria dos jardas de luta em uma temporada. Davis (2.762 jardas em 1998) foi o primeiro, enquanto Marshall Faulk (2.686 jardas em 1999) é o terceiro e Davis (2.656 jardas em 1997) é o quarto na lista de todos os tempos.

Aqui estão os líderes de todos os tempos em pátios de scrimmage em uma única temporada (incluindo playoffs)

A maioria dos jardas de luta na temporada (incluindo playoffs)