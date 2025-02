Super Bowl 2025: Foi isso que levou DeAndre Hopkins a mudar os titãs para chefes

Nova Orleans – O receptor aberto de Kansas City Chiefs, DeAndre Hopkins, teve uma carreira incrível na Liga Nacional de Futebol, uma que viu a expectativa coletar mais 13 anos.

A única coisa que mencionou o que poderia ser dito que é uma carreira no Hall da Fama do futebol profissional é uma aparição no Super BowlMas isso terminará no domingo, quando os chefes enfrentarem as águias da Filadélfia no Caesars Superdome em Nova Orleans.

No entanto, esse momento de definição de raça nunca poderia ter acontecido se não fosse por um incidente no início desta temporada.

Enquanto Hopkins era membro do Tennessee Titans, ele saiu de um jogo em uma derrota contra o Buffalo Bills durante um jogo em outubro da temporada de 2024.

“Havia muitas coisas na mídia que eles disseram que me fizeram bench”, disse Hopkins à mídia se reunir na segunda -feira, abertura para o LIX do Super Bowl no Caesars Superdome.

” Eles não me disseram. Essa é a primeira vez na minha carreira em que pensei: ‘Cara, eu não pertenço aqui neste campo agora’. Não estávamos ganhando, não fui chamado de peças, não é um jogador que precisa da bola, mas estou no campo que quero ser incluído em alguma coisa.

“Então saí do jogo e vi muitas coisas na mídia dizendo que elas me colocaram em banco e o deixaram ir. No dia seguinte, entrei no escritório da RAN (o ex -gerente geral dos Titãs, correu Carthon) e Eu pensei ” Estou perdendo amor por este jogo nesta situação ‘e Ran disse que eu podia ver isso nos meus olhos que não queria estar aqui.

O resto é história, já que Carthon trabalhou com Kansas City e Hopkins Foi alterado para os chefes Alguns dias depois. Agora você pode mostrar seu talento no maior palco.