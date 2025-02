Super Bowl 2025: Greg Olsen insiste que não tem animosidade em relação a Tom Brady, apesar da degradação da Fox

Embora ele tenha sido degradado após a chegada de Tom Brady na cabine, e isso lhe custou a oportunidade de ligar para o Super Bowl nesta semana em Nova Orleans, a antiga ala da NFL Greg Olsen insiste que ele não tem animosidade em relação a Brady.

Olsen, que recentemente abriu sobre o quão frustrante era para ele ser degradado da equipe de transmissão da Fox depois que Brady assinou seu enorme acordo com a rede, Nova Orleans disse na quinta -feira que ele e Brady estão em um ótimo lugar.

“Conversei com Tom regularmente ao longo da temporada. Nós nos conhecemos muito bem ”, disse Olsen na rede da NFL. “Eu tenho muito respeito por ele, o que precisa ser dito, como jogador. Mas eu realmente gostei de conhecê -lo como um cara desde que ele se juntou à Fox.

“Então, toda essa narrativa de eu odeio vê -lo chamar jogos e tudo o que não é verdade. Então, aqui estou eu, no ambiente da televisão nacional, o álbum: I Have Não Staff (animosidade em relação a Brady). Eu gosto de Tom. Eu quero ver isso. Eu tentei ajudá -lo. Eu respondo perguntas da melhor maneira que posso ajudar. Mas eu quero ver o que fazer bem.

Brady está no primeiro ano de seu tratamento de 10 temporadas e US $ 375 milhões com a Fox, e está pronto para ligar para a revanche do Super Bowl entre os chefes de Philadelphia Eagles e Kansas City, no Superdome, no domingo. Apesar de seu claro conflito de interesses como proprietário dos Raiders de Las Vegas, Brady parece estar na cabine de transmissão de longo prazo.

Olsen, que ligou para o Super Bowl duas temporadas atrás em Fox, restou dois anos em seu acordo e revelou que falou com a rede sobre sua degradação em seu analista número 2.

“É bastante claro que a estrada, a trajetória ascendente em relação à Fox, provavelmente não é um fator”, disse Olsen na semana passada. “Não sei o que o futuro reserva. Gosto de trabalhar na Fox. Fox tem sido muito bom comigo. Eles sabem. Fui muito honesto com eles que não fico feliz em chamar os jogos regionais um por ponto para o Resto da minha carreira. “.

O que acontece mais tarde com a carreira de transmissão de Olsen ainda não foi visto. Mas enquanto Brady está em Fox, é improvável que Olsen possa retornar ao seu primeiro lugar.