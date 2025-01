Super Bowl 2025: Jalen Hurts de Eagles coincide com Patrick Mahomes, Tom Brady e outros alcançando esse feito

Jalen Hurts está pronto para começar seu segundo Super Bowl Em três temporadas, e o marechal de campo do Philadelphia Eagles se juntará a uma empresa de elite com seu segundo Super Bowl como um marechal do campo inicial.

Hurts tem apenas 26 anos e tem duas aparições no Super Bowl em seu currículo, o primeiro quarterback de Patrick Mahomes a avançar dois Super Bowls como frutos do mar seniores nas primeiras cinco temporadas. Hurts também é um dos únicos cinco quarterbacks a começar em dois Super Bowls antes de completar 27 anos.

A maioria do Super Bowl começa com o QB (antes de conhecer 27)

Mahomes, Wilson, Brady e Roethlisberger estão indo para o Hall of Fame, e cada uma das duas primeiras aparições no Super Bowl antes de completar 27 anos. As feridas podem alcançar o mesmo com uma vitória sobre os chefes no Lix do Super Bowl.

Hurts é um dos oito quartbacks que toca em dois Super Bowls em suas cinco primeiras temporadas, também parte de uma lista de elite de chama de sinal. Todos esses zagueiros estão no Hall da Fama ou estarão no Hall da Fama.

A maioria do Super Bowl começa com QB (primeiras cinco temporadas)

Tom Brady Patriotas 3 Jalen Hurts Eagles 2 Patrick Mahomes Chefe 2 Russell Wilson Seahawks 2 Ben Roethlisberger Aço 2 Kurt Warner Galhos 2 Troy Aikman Jeans 2 John Elway Broncos 2

Há muito em jogo para feridas neste Super Bowl, e o marechal de Campo de Los Eagles pode estar no caminho rápido para o Hall da Fama com uma vitória. Levando em consideração que o oponente e o que os chefes estão jogando, essa vitória seria a melhor para qualquer equipe da memória recente.