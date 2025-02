Super Bowl 2025: Kareem Hunt parecia ótimo para os chefes depois de se perguntar se sua carreira foi feita

NOVA ORLEANS – Kareem Hunt passou o verão e as primeiras semanas da temporada da NFL funcionaram em seu ensino médio, ou se esticaram e atingiram a sauna na YMCA.

Ele tinha 29 anos, uma idade avançada no corredor. Em 2023, ele teve uma média de apenas 3 metros por transportar com o Cleveland Browns, um sinal de que poderia ser feito como jogador da NFL. Ele se perguntou se receberia outra oportunidade enquanto ainda estava se exercitando, esperando uma equipe da NFL ligar.

“Quero dizer, eu estaria mentindo se dissesse que esses pensamentos não passaram pela minha cabeça um pouco”, disse Hunt na terça -feira. “Eu sempre tive fé e pensei que alguém precisará de um corredor aqui em breve.”

Uma equipe familiar finalmente ligou. Os chefes de Kansas City, a primeira equipe da Hunt NFL, precisavam de um corredor depois que Isiah Pacheco sofreu uma fíbula fraturada. Avance rapidamente cerca de cinco meses, e Hunt está desempenhando um papel fundamental para os chefes enquanto se prepara para o LIX do Super Bowl.

Obviamente, é impossível discutir o improvável retorno de Hunt à fama com Kansas City sem lembrar por que ele terminou seu primeiro período com os Chiefs. Em 2018, Hunt foi cortado por Kansas City depois que um vídeo dele surgiu empurrando e chutando uma mulher no corredor de um hotel em Cleveland.

Há uma história alternativa a contar em que Hunt nunca atinge uma mulher e estrela os chefes por toda a sua dinastia, não apenas contribuindo para ela, pois ela se aproxima no final de sua carreira.

“Honestamente, você sabe, é como se eu quase nunca tivesse ido”, disse Hunt.

Kareem Hunt grato pela segunda chance

Hunt sabe o que poderia ter sido. Na terça -feira, na disponibilidade da mídia do Super Bowl, ele foi perguntado como ele se sentiu ao ver o Chiefs ganhar três Super Bowls desde que eles o cortaram.

“Isso me machucou, sinceramente”, disse Hunt.

Em 2018, os Chiefs disseram que cortaram Hunt porque ele não era sincero com eles sobre o que aconteceu no Cleveland Hotel. Uma temporada antes, Hunt levou a NFL para se apressar como um novato e estava tendo outra boa temporada quando os Chiefs o deixaram cair.

“Isso me mudou”, disse Hunt. “Eu estava no topo. Cheguei à liga em apressar, fiz muitas coisas e tudo estava indo bem, e então derrubei novamente para o fundo onde tudo começou. Você precisa encontrar uma maneira de reconstruí -lo. Eu volto ao topo “

O corredor de Kareem Hunt (29) celebra com Travis Kelce depois de marcar um touchdown em uma vitória na divisão da rodada contra os texanos. (Tammy Ljungblad/The Kansas City Star/Tribune News Service através de Getty Images)

Hunt foi assinado pelo Cleveland Browns e, embora às vezes fosse produtivo por trás de Nick Chubb, ele nunca gravou mais uma temporada de 1.000 yard. Seu contrato expirou após 2023 e ninguém assinou. Os Chiefs precisavam de ajuda no corredor e decidiram trazer de volta um jogador que teria cortado no meio da controvérsia.

“Voltando há seis anos, obviamente decepcionamos as ações que vimos naquele vídeo e como ele lidou mais tarde, enquanto conversávamos sobre isso como uma organização aqui há algumas semanas”, disse o proprietário dos chefes, Clark Hunt, em Outubro. . “Brett (Veach) e Andy (Reid) me expressaram que eles tinham certeza de que eu havia amadurecido com isso, que havia aprendido com o erro (e) recebi a ajuda que você precisava. Como resultado, nos sentimos confortáveis ​​trazendo de volta. “

Hunt disse que o incidente que levou à sua libertação dos chefes em 2018 foi um erro e “não deveria ter acontecido”. Hunt não receberá simpatia de muitos que viram o vídeo. Mas ele está feliz por ter tido que continuar sua carreira e voltou aos chefes. Ele jogará em seu primeiro Super Bowl no domingo.

“Sou grato por ter uma segunda chance”, disse Hunt. “Redenção significa para mim, tenho que aproveitar ao máximo agora.”

Hunt emerge como um jogador importante

Os chefes não poderiam ter percebido em setembro quanto precisaria de caça ao longo da temporada. Ou essa caçada poderia até dirigir jogando na pós -temporada depois de não assinar toda a baixa temporada.

Pacheco sofreu uma fíbula fraturada na semana 2 e perdeu mais de dois meses. Quando Pacheco voltou, ele não era o mesmo dinheiro que tinha sido. Nos cinco jogos sazonais regulares de uma lesão, Pacheco tinha apenas 175 jardas em 49 transportes, uma média de 3,6 jardas. Ele não quebrou dois dígitos em toques em nenhum dos dois últimos jogos sazonais regulares.

Então, quando os chefes chegaram aos playoffs, Hunt ainda liderou o campo. E ele produziu. Hunt tem um touchdown apressado em quatro jogos consecutivos, incluindo playoffs. Ele tinha 64 jardas em 17 caminhadas no jogo do campeonato da AFC e não seria uma surpresa se mantiver a mesma participação no campo para o LXE do Super Bowl.

Alguns meses atrás, Hunt era um agente livre, sem assinar durante a baixa temporada ou nas duas primeiras semanas da temporada. No domingo, será uma peça importante para as esperanças dos Chiefs vencer seu terceiro campeonato consecutivo no Super Bowl. Se não fosse por lesão de Pacheco, Hunt pode não ter jogado durante toda a temporada.

“Eu estava apenas tentando ficar em forma, mas não sabia se a oportunidade chegaria ou não”, disse Hunt.

Hunt não teve uma ótima temporada aos 29 anos, mas tem sido a melhor opção de Kansas City durante a maior parte da temporada. Hunt tinha 728 jardas de terra e sete touchdowns em 200 transportes da temporada regular e outros 108 jardas e dois touchdowns nos playoffs.

É uma das histórias mais improváveis ​​do Super Bowl LX, por muitas razões.

“Sou grato por poder voltar onde tudo começou e, esperançosamente, terminar e fazer o impensável e o 3-URCBA”, disse Hunt.