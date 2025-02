Super Bowl 2025: Lady Gaga, Tom Brady, Michael Strahan Honor Vítimas de Ataque Terrorista de Nova Orleans

Antes Super Bowl Começou o lixo entre os chefes de Kansas City e Filadelphia Eagles, as lendas da NFL Michael Strahan e Tom Brady, com “Nola Strong” e camisas LaFD, passou um tempo lembrando as perdas nas recentes tragédias em todo o país. Os dois caminharam pela rua Bourbon, cena de um Ataque mortal Onde um homem intencionalmente levou um caminhão ao longo da rua popular e movimentada em janeiro.

Strahan, Brady e outros caminharam pela rua icônica, mostrando apoio aos que afetaram e elogiam a resistência da cidade.

“Aqui na Bourbon Street, sempre o coração e a alma de Nova Orleans, este ano ele começou com um ataque terrorista que tentou quebrar seu espírito”, começou Strahan.

“Mas a resiliência de Nova Orleans coincide com a resolução de nosso país, quando ocorre a tragédia de que não quebramos, nos juntamos, nos levantamos e nunca deixamos o mal vencer”, disse Brady.

Strahan continuou: “Enquanto nos preparamos para o maior dia de esporte, nos encontramos com corações pesados ​​para nossa família e amigos, da Carolina do Norte a Los Angeles, de Washington DC à Filadélfia, cujos últimos meses nos deixaram dependendo um do outro de maneiras de maneiras de maneiras de que nunca imaginamos.

Brady concluiu o sentimento, dizendo: “Mas nos momentos em que as cabeças estão baixas e a esperança se perde, algo poderoso sempre aumenta: o espírito americano de coragem, generosidade e unidade”.

O vencedor do Grammy Award e o ex -artista do show do Super Bowl, Lady Gaga, sentou -se em um piano para tocar “Hold My Hand” para homenagear os perdidos em tragédias recentes.

Aqui está uma olhada no desempenho completo:

“Hoje à noite nos juntamos, porque é isso que somos e é isso que fazemos”, disse Strahan imediatamente após a apresentação, recebendo tudo ao LIX do Super Bowl.