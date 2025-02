Super Bowl 2025 Odds: le migliori scommesse per i Chiefs-Egles

Sam Panayotovich Fox Sports Betting Analyst

Questo è quello.

Siamo nell’ultima partita di calcio in questa stagione della NFL e dovremmo essere tra Doozy City Manager e Philadelphia Eagles a New Orleans.

Una spina spudorata: puoi guardare il Super Bowl Lix con Fox.

Ho cinque scommesse per fare il Super Bowl Lix. Speriamo che vadano tutti come gli oggetti di scena di Kyle Juszczyk l’anno scorso. Ricorda che questo spazio non è un posto per un milione di prese o cinque dipendenti. Questi sono sempre spettacoli che amo di più.

Andiamo a lavorare.

2024 Record: (50-46, -0,4 unità)

Maestri (-1, O/U 48.5) vs. Aquile

Cominciamo nel primo trimestre.

Credo in questi coordinatori difensivi – e difensivi – in anticipo.

Vic Fangio e Steve Spagnuolo sono i migliori del business e mi aspetto che la difesa sia in una fase iniziale.

Non abbassare tutto il tempo extra per prepararsi. Taglia il gioco in un quarto e vai “sotto” 9,5 punti nel primo frame.

I punti accettabili sono 0-0, 3-0, 3-3, 6-0, 6-3 e 7-0.

7-2 funziona anche.

Perché Jalen Carter Eat e Saquo Barkley brilla il più luminoso di Sblix

Altrove ho rotolato due teste strette e Travis Kelce non è uno di loro. Non ho idea di cosa facciano i suoi oggetti di scena questo fine settimana mentre esplose contro Houston e scomparve contro Buffalo.

Mi batte.

È improbabile che Noah Gray abbia un grande obiettivo di domenica. I Maestri lo hanno usato sempre meno di quanto abbiano ricevuto più sano e sappiamo tutti che questa è una fase di Kelce – molto della fase di Rob Gronkowski in un nuovo inglese.

Indico il numero di catture e ricevere cantieri navali di Gray.

Se stai cercando uno scatto più lungo, il prezzo di Dallas Goedert è piuttosto bello da mettersi in contatto. BetMGM offre il miglior numero sul mercato +333.

I manager possono essere colpiti da una posizione di fascia stretta e se Goedert vince alcune battaglie o rompe le battaglie, può facilmente raggiungere il gruppo di stipendio.

La pagina scommette su Filadelfia alla fine della scorsa settimana +1,5. Sì, è ancora buono +1. Numerosi bookmaker di Las Vegas mi hanno detto che mi hanno detto Chris “The Bear” Fallica è una forte possibilità che gli Eagles vadano uno dei preferiti. Vedremo. L’elenco di Philly è meglio ovunque e le linee attaccanti e difensori sono d’élite.

Kotk ha un piano per guidare per Kansas City. Si spera che Nick Sirianni e Kellen Moore siano appoggiati a Saquo Barkley e Jalen feriti nel gioco di corsa e che evitano vendite elevate.

Non mi piace scommettere contro Patrick Mahomes e Andy Reid, ma è fatto.

Volare aquile vola.

Seleziona: Eagles (+1) per perdere meno di 1 punto o vincere direttamente

Scelta: primo trimestre di meno di 9,5 punti (-110)

Seleziona: Noah Gray (-120) meno di 12,5 iarde

Scegli: Noah Gray (-135) meno di 1,5 cattura

Pick up: Dallas Goedrts (+333) in qualsiasi momento come punto di contatto

Sam Panayotovich è un analista di scommesse sportive nella rete Fox Sports e BetQL. In precedenza ha lavorato su WGN Radio, NBC Sports e VSIN. Seguila su Twitter @ dolore .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!