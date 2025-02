Super Bowl 2025: onde a dinastia Chiefs está localizada o tempo todo após a derrota contra as águias no Super Bowl LIX

Os chefes de Kansas City já eram uma dinastia quando foram para o campo para Super Bowl LIX. Uma vitória sobre os Eagles só teria aumentado o estado dos chefes como uma das melhores equipes de todos os tempos.

No entanto, os Chiefs perderam, perdendo a oportunidade de fazer história, tornando -se o primeiro time a ganhar três Super Bowls consecutivos. Kansas City também se perdeu para se juntar aos Steelers dos anos 70, pois as únicas equipes a vencer quatro Super Bowls em um período de seis anos.

Embora a perda dói em várias frentes, ela não diminui completamente o que os chefes fizeram. Nem mesmo perto. Desde 2019, os chefes venceram três Super Bowls e jogaram mais dois, um trecho de sucesso que o esporte raramente viu.

Uma vitória teria catapultado os chefes perto do topo do NFL Lista de excelentes dinastias de todos os tempos. É aqui que essa corrida do Chiefs está localizada após a derrota por 40-22 no domingo à noite contra o Eagles.

NFL As maiores dinastias de Super Bowl era

Se eles tivessem derrotado os Eagles, os Chiefs teriam girado além dos 49ers, que venceram cinco Super Bowls durante um período de 14 anos. Enquanto a perda os impediu de fazer isso, os Chiefs ainda estão classificados antes dos Cowboys dos anos 90, que também venceram três Super Bowls.

Cada um dos NFL melhorar Super Bowl As dinastias têm sua própria distinção única. Os golfinhos foram o primeiro time a jogar em três Super Bowls e tem o NFL Apenas equipamentos perfeitos (o esquadrão ’72). Os Cowboys dos anos 70 foram o primeiro time a jogar em cinco Super Bowls. Washington venceu três Super Bowls e jogou em quarto lugar durante uma era extremamente competitiva na NFC. Eles venceram cada um de seus Super Bowls com um marechal de campo de título diferente.

A primeira vitória do Super Bowl dos Raiders ocorreu às custas dos Steelers, que na época haviam ficado mais perto de qualquer equipe para ganhar três Super Bowls consecutivos. Os Raiders de 1980 foram a primeira equipe de commodines a vencer o Super Bowl. Três anos depois, eles perturbaram o zagueiro do Super Bowl em um dos Super Bowls mais chocantes da história.

Os Cowboys dos anos 90 foram o primeiro time a vencer três Super Bowls em um período de quatro anos. A equipe de 92 completou a maior mudança em NFL A história como Dallas havia ido de 1 a 15 apenas três anos antes. A equipe que os Cowboys destruíram, os 49ers, haviam tomado a liga por agressão com a força da ofensiva de “West Costa” de Bill Walsh. São Francisco se tornou o primeiro time a vencer cinco Super Bowls depois de extrair uma medida de vingança contra Dallas no jogo do título da NFC de 1994.

Com a perda dos chefes na noite de domingo, os Packers de Vince Lombardi ainda são os últimos Equipe da NFL Para ganhar três Super Bowls consecutivos. Os Packers, que já tiveram 11 jogadores do Hall da Fama, destronou os Browns no jogo pelo título da NFL de 1965 antes de derrotar os Cowboys de Tom Landry nos jogos consecutivos dos títulos dos títulos da NFL, enquanto derrota o primeiro Dois representantes do AFL Super Bowl para um combinado. 68-24 Pontuação.

Os Steelers da década de 1970, compostos por 10 jogadores do Hall da Fama, são o único time que venceu o Super Bowls consecutivos duas vezes. Pittsburgh dominou uma eficácia que também incluía várias outras equipes icônicas que incluíam os Raiders de John Madden, os Cowboys de Landry e os golfinhos de Don Shula. Os Steelers são classificados antes dos Packers dos anos 60 devido a essa competição, bem como ao fato de que cada um de seus títulos venceu durante a era do Super Bowl.

Kansas City não tem tantos membros futuros do Hall da Fama, mas descobriu que o plano venceu na NFL de hoje. Os Chiefs têm o melhor marechal de campo do jogo hoje em Patrick Mahomes, que se complementou por colegas de equipe que foram bons o suficiente para ganhar campeonatos. Como os Patriots diante deles, os chefes reforçaram o fato de que pode ter dinastias na era salarial da NFL/era da agência livre.

A dinastia principal terminou? É difícil dizer que, já que Mahomes continua sendo seu quartback. Mas a dinastia recebeu grande sucesso na noite de domingo, e é justo perguntar se os Chiefs podem retornar ao Super Bowl no próximo ano, dada a competição que existe na AFC, especialmente no campo do marechal de campo.