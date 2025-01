Super Bowl 2025: onde e quando será, como assistir e tudo o que você precisa saber

Você está pronto para o Super Bowl 2025? (Stephen Lew/Imagens de imagem)

A temporada regular de 2024-25 da NFL chegou ao fim, o Wild Card Weekend está chegando e você sabe o que isso significa: o Super Bowl LIX está chegando. Neste fim de semana, 12 times iniciam sua jornada nos playoffs rumo ao Super Bowl de 2025. Embora não saibamos quais dois times jogarão no Troféu Vince Lombardi deste ano, o Detroit Lions ficou em primeiro lugar na NFC e, uma vez, no Kansas. Os City Chiefs têm uma oportunidade clara de chegar ao Super Bowl, garantindo o título. primeiro lugar na AFC. Kendrick Lamar se apresentará no show do intervalo do Super Bowl de 2025. O Super Bowl LIX será disputado no Caesars Superdome em Nova Orleans, LA, no domingo, 9 de fevereiro. O grande jogo irá ao ar na FOX este ano. Você está pronto para o Super Bowl 2025? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao Super Bowl.

Como assistir ao Super Bowl 59:

Data: Domingo, 9 de fevereiro de 2025

Tempo: 18h30 Leste / 15h30 Pacífico

Localização: Caesars Superdome, Nova Orleans, Louisiana

Canal de televisão: RAPOSA

Transmissão: DirecTV, Fubo, aplicativo Fox Sports e muito mais

Quando é o Super Bowl 59?

O Super Bowl 2025 acontecerá no domingo, 9 de fevereiro.

A que horas começa o Super Bowl?

O Super Bowl LIX começa às 18h30 ET/15h30 PT.

Em que canal está o Super Bowl deste ano?

Super Bowl 59 irá ao ar na FOX.

Como assistir ao Super Bowl 2025 sem cabo:

DirecTV Stream dá acesso a todos os suspeitos habituais do futebol: NFL Network, ESPN, ABC, NBC, CBS e, claro, Fox. Agora você pode experimentar tudo isso gratuitamente. Portanto, se você estiver interessado em experimentar um serviço de streaming de TV ao vivo para assistir futebol, mas não estiver pronto para se comprometer, recomendamos começar com o DirecTV Stream. Após o teste gratuito, os pacotes começam em US$ 90/mês após taxas. Você também obterá armazenamento DVR em nuvem ilimitado incluído em qualquer pacote DirecTV de sua escolha. Experimente gratuitamente na DirecTV

A Fubo TV dá acesso à ESPN, NFL Network, NBC, FOX, ABC, CBS e mais de 100 outros canais ao vivo. Custando US$ 80 por mês, o serviço de streaming de TV ao vivo é definitivamente um ótimo investimento para os fãs de futebol. Mas oferece quase todos os canais de que você precisa para assistir à NFL e ainda permite economias significativas em comparação com um pacote de TV a cabo tradicional. Os assinantes do Fubo também obtêm armazenamento DVR em nuvem ilimitado. Você pode experimentar o Fubo gratuitamente agora mesmo. Experimente gratuitamente no Fubo

Onde será o Super Bowl 2025?

O Super Bowl de 2025 acontecerá no Caesars Superdome em Nova Orleans, Louisiana. Este jogo marcará a oitava vez que o Caesars Superdome sediará o Super Bowl. A última vez foi em 2013, quando o Baltimore Ravens derrotou o San Francisco 49ers por 34-31.

Quem se apresentará no show do intervalo do Super Bowl 59?

Kendrick Lamar é a manchete do Super Bowl LIX.

Quem jogará no Super Bowl de 2025?

Não sabemos ao certo quem jogará pelo Troféu Vince Lombardi em fevereiro, mas aqui estão os times que competirão nos Playoffs da NFL de 2025:

Chave dos playoffs da AFC:

1. Chefes de Kansas City

2. Notas de búfalo

3. Corvos de Baltimore

4. Houston Texanos

5. Carregadores de Los Angeles

6. Pittsburgh Steelers

7.Denver Broncos

Chave de playoff NFC:

1. Leões de Detroit

2. Filadélfia Eagles

3. Bucaneiros de Tampa Bay

4. Carneiros de Los Angeles

5. Vikings de Minnesota

6. Comandantes de Washington

7. Empacotadores de Green Bay

Cronograma dos playoffs da NFL de 2025:

Todos os tempos orientais.

Fim de semana curinga

Sábado, 11 de janeiro

Los Angeles Chargers x Houston Texans, 16h30 horário do leste dos EUA (CBS)

Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens, 20h ET (Amazon Prime Video)

Domingo, 12 de janeiro

Denver Broncos x Buffalo Bills, 13h ET (CBS)

Green Bay Packers x Philadelphia Eagles, 16h30 horário do leste dos EUA (Fox)

Comandantes de Washington x Tampa Bay Buccaneers, 20h ET (NBC)

Segunda-feira, 13 de janeiro

Rodada divisionária

Sábado, 18 de janeiro

Domingo, 19 de janeiro

Jogo divisionário da AFC: TBD

Jogo divisionário NFC: TBD

Campeonatos de conferência

Domingo, 26 de janeiro:

Domingo, 9 de fevereiro:

Mais maneiras de assistir ao Super Bowl LIX: