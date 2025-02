Super Bowl 2025: Os chefes se tornaram os vilões da NFL, e eles são bons com isso

Nova Orleans – Você está torcendo contra os chefes de Kansas City no LIX do Super Bowl. Todos eles sabem. Os próprios chefes também estão cientes.

“As pessoas odeiam chefes?” A ala fechada Travis Kelce disse com um amplo sorriso na noite de abertura do Super Bowl na segunda -feira. “Eu não sabia”.

Não há dúvida de que, para a maioria dos fãs da NFL, há um vilão claro para este Super Bowl e … bem, um time mais saboroso para apoiar. É difícil transformar as águas da Filadélfia em algo desamparado, mas os chefes fizeram isso.

A pergunta mais importante pode ser como aconteceu. Os Chiefs eram uma história de se sentir bem há pouco tempo, com um jovem quartback elétrico em Patrick Mahomes, que todos pareciam estar apoiando. Mohomes é tão agradável de uma estrela quanto existe. O treinador -chefe Andy Reid tem a mesma atmosfera. Também não é que os fãs de Kansas City fossem conhecidos por serem desagradáveis.

“Acreditamos que jogamos o jogo da maneira certa”, disse Mohamses. “Acreditamos que brincamos com muito coração e paixão pelo jogo”.

Mas os Chiefs continuaram vencendo. Em algum momento, durante sua sequência histórica de cinco aparições no Super Bowls em seis temporadas, os fãs da vida noturna se voltaram contra eles. E os chefes estão bem com tudo. Como disse a lenda dos Yankees do New York uma vez, Reggie Jackson, os fãs não vaiavam os Nobodies.

“Gosto de me chamar de vilão”, disse a esquina dos chefes, Trent McDuffie. “Ele vem com alguma arrogância e também vem sabendo que você está no topo. Você não odeia ninguém que não esteja bem”.

Enquanto os chefes galvanizam os Estados Unidos para se enraizar contra eles, tudo parece muito familiar.

Chefes como os novos Patriots

Há uma questão estranha recente nas redes sociais dos fãs da NFL que nunca odiavam os Patriots, não como se eles odiassem chefes de qualquer maneira. Isso mostra que sua memória está com defeito. Todo mundo odiava os Patriots quando ganharam demais na era de Tom Brady.

“Ele era um fã do Cowboys enquanto crescia e costumava odiar os Patriots”, disse Mohamcs. “Mais do que tudo, aprecio a grandeza dos Patriots agora quando vejo como foi difícil fazer o que eles fizeram”.

Na ausência de um escândalo real, como Spygate ou mesmo Deflategate, era para a dinastia Patriots, a narrativa que surgiu é que as autoridades favorecem os chefes. Houve algumas ligações para seguir o caminho dos chefes, mas a cada chamada de 50/50 que progride se torna evidência de uma conspiração para um número surpreendente de fãs.

O comissário Roger Goodell teve que abordar o “teoria ridícula“ que os funcionários favorecem os chefes.

“Jogamos tantos jogos durante a programação estelar, é como o viés de recente”, disse a segurança dos chefes, Justin Reid, quando perguntado sobre a noção de que os fãs têm que as autoridades os favorecem. “O futebol é futebol, todos jogamos com as mesmas regras, e o nome do jogo é sair e executar”.

“Você quase tem que rir disso”, o dono dos chefes, Clark Hunt A NFL Network disse. “Você sabe como todos na NFL querem competir para vencer. E isso também é verdade para nossos meninos. Os árbitros estão fazendo o melhor trabalho que podem. Se você olhar para as estatísticas, há muitas estatísticas que mostramos. Eu tenho Estamos do lado errado das chamadas quantas vezes estamos do lado direito.

“É apenas a natureza do jogo. E quando você tem muito sucesso, as pessoas gostam de começar a colocar desculpas por que você tem sucesso”.

Obviamente, a fadiga e as queixas dos chefes sobre arbitragem eclipsaram algo histórico. Os chefes tentam se tornar o primeiro time a ganhar três Super Bowls consecutivos. Eles são os primeiros campeões do Super Bowl e alcançam um terceiro consecutivo.

Ganhar ou perder, é uma corrida impressionante para Kansas City. Não importa se a maioria dos fãs pode apreciá -lo ou não.

Indo para 3 turbe

Os chefes certamente estão cientes do que está na frente deles no domingo. Mas os jogadores disseram que foram capazes de manter o foco no desafio diante deles toda semana.

“Toda semana para nós é uma mentalidade de 1-0, gostamos de dizer. É um oponente sem rosto”, disse McDuffie. “Honestamente, não falamos sobre os três multidões. Sabemos que é uma meta, mas toda semana estabelece sua nova oportunidade de sair e brincar”.

Isso resultou em uma temporada fantástica. Os Chiefs tiveram 15-2 na temporada regular, e isso inclui uma perda da semana 18, na qual se sentavam em suas manchetes. Nos playoffs, eles venceram o Houston Texans e depois os Buffalo Bills para avançar outro Super Bowl.

É impressionante, da mesma maneira que a série de campeonatos do Patriots foi transcendental. Outra vitória do Super Bowl não levará os Estados Unidos a abraçar os chefes, mas eles estão bem com isso.

“Se vencer os jogos de futebol fizer um vilão, continuaremos a sair e fazê -lo”, disse Mohamses.