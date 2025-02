Super Bowl 2025: Para os chefes de Andy Reid, o grande jogo se tornou um negócio como sempre

NOVA ORLEANS – Neste ponto, a disponibilidade da mídia do Super Bowl parece uma formalidade para o treinador -chefe dos Kansas City Chiefs, Andy Reid. Os Chiefs participaram de cinco dos últimos seis Super Bowls, vencendo três deles e procuram adicionar um quarto neste domingo, quando enfrentam o Philadelphia Eagles.

A energia na conferência de imprensa de Reid na terça -feira era normal porque tem sido normal. Os chefes estão em uma corrida dinástica que é incrivelmente difícil de alcançar em uma liga que tentou legislar a paridade através de um limite salarial, o que os levou a um espaço interessante em que o maior estágio de todos é um negócio como sempre.

Com base nos comentários do REID, os chefes estão trancados como se fosse outra semana. Reid fez uma breve atualização de lesões e, em seguida, esperou que os repórteres fizessem perguntas. Uma das primeiras perguntas que Reid recebeu foi sobre a possível complacência nesta semana, já que os Chiefs fazem outra corrida em direção a um título do Super Bowl.

“Tentamos focar no jogo e mantê -lo nisso e trabalhar duro”, disse Reid sem rodeios. “Isso nos mantém focados em vez de recuar. Eles fazem isso durante o campo de treinamento, estão fazendo isso durante esta semana. Eu tenho uma boa fantasia, além disso, com alguns veteranos de aço lá.

Lá está. Trabalhando duro e veteranos: os segredos de uma dinastia bem -sucedida na NFL moderna.

Esta semana não é nenhum outro jogo. Mas os chefes de Andy Reid estão tentando como sempre. (Taylar Sievert/Yahoo Sports)

Na seriedade, os Chiefs tiveram um pouco mais difícil nesta temporada do que nos últimos anos. De acordo com os dados fornecidos pela Trumedia, os Chiefs ocuparam o número 32 em uma taxa de jogos explosivos nesta temporada (8,4%), apesar de flertar com uma ofensiva dos 10 melhores durante a maior parte da temporada. Viver 5 jardas ao mesmo tempo não é exatamente onde os Chiefs imaginavam com um quartback tão talentoso como Patrick Mahomes, mas ainda se encontraram no Super Bowl.

Quanto à adversidade, este é o teste mais difícil que os chefes fizeram nos últimos anos. A ampla sala do receptor sofreu um grande golpe com uma lesão no LCA no início da temporada em Rashee Rice, o All-PR, Joe Thuney, está jogando tackle esquerdo devido a problemas naquele lugar, e eles não tiveram um jogo constante de raça na metade traseira. da temporada. Reid credenciou todos os seus jogadores veteranos com sua estabilidade para estabelecer a onda de lesões e inconsistências.

“Os jogadores veteranos permitiram que esses jogadores (mais jovens) fossem a melhor versão do que poderia ser em pouco tempo”, disse Reid. “A outra parte disso foi devido a (gerente geral) Brett Veach e ao trabalho em que ele fez jogadores, ele e sua equipe lá”.

Enquanto os chefes enfrentam uma equipe que está, no papel, muito mais talentosa que eles. É simplesmente impossível dizer a Kansas City, que teve esse nível de sucesso geral nos últimos anos.

“Eu tenho muito respeito pelas pessoas na Filadélfia, como elas dirigem a própria cidade e, ao mesmo tempo, me sinto muito afortunada em estar em Kansas City com nossa propriedade e nosso escritório principal e como ela funciona aqui”, disse.

É um pouco divertido que Reid enfrente seu ex -time pela segunda vez em três anos para um título do Super Bowl, mas neste momento ele se tornou uma história secundária para o sucesso que Reid teve com Mohams e os chefes na última década agora.

O Super Bowl nunca será apenas outro jogo, mas os Chiefs e seu treinador -chefe estão se aproximando disso com o comportamento que sugere que eles estão prontos e protegidos com sua última chance de manter o troféu Lombardi.