Super Bowl 2025: Patrick Mahomes de Los Chiefs, Travis Kelce, tenta entender a perda chocante da explosão contra as águias

Super Bowl LIX certamente não era o Super Bowl que esperávamos. Em vez de se tornar a primeira equipe de três MOBs na era do Super Bowl, os chefes de Kansas City foram espancados pelo Philadelphia Eagles, 40-22. Este jogo foi uma explosão do começo ao fim, já que Philly correu para uma vantagem de 24-0 no período de meio período e nunca olhou para trás.

O que aconteceu? Patrick Mahomes foi visto como um marechal de campo que rapidamente se aproximou de Tom Brady para o estado de “cabra”, mas o resultado do domingo vai Pare esse debate sobre suas pistas. O déficit de 34-0 que Mohamses enfrentou no domingo foi o maior de sua carreira (133 começos de corrida), e dois dos quatro maiores derrotas de sua carreira chegaram agora ao Super Bowls. Mahomes foi disparado de uma corrida seis vezes e virou a bola mais de três vezes, como o A defesa dos Dominoes dos Eagles A linha ofensiva do Chiefs, apesar de não bombardear apenas uma vez.

Foi a primeira vez na corrida de Mohomes, onde os Chiefs não conseguiram escrever um único ponto em nove unidades. Mohamses não se parecia com Mohamses neste grande estágio, o que não é algo que os fãs estão acostumados. Infelizmente, de acordo com o próprio Mohomes, as perdas do Super Bowl doem mais do que as vitórias do Super Bowl se sentem bem.

“Toda vez que você perde o Super Bowl, é o pior sentimento do mundo que permanecerá pelo resto da sua carreira”, disse Mohamses a jornalistas após o jogo. “Essas serão as duas derrotas que me motivarão a ser ainda melhor para o resto da minha carreira, porque você só recebe muito poucas delas e precisa capitalizá -las, e elas provavelmente doem mais do que as vitórias se sentem bem”.

A asa fechada de Travis Kelce pegou quatro passes por 39 jardas no domingo e seu Segundo relatos, o futuro está no ar. O domingo poderia ter sido a última vez que o vimos na grelha. Kelce disse a jornalistas depois que os chefes foram dominados em todos os aspectos do jogo.

“Parabéns aos Eagles, cara”, disse Kelce, Através do Washington Post. “Eles fizeram isso conosco. As três fases.”

“Ele não conseguiu fazer funcionar ofensivamente, quero dizer que eles só nos deram por trás das três fases e, além disso, perdas de bola, sanções, jogando atrás das varas na ofensiva, caíram de passes, sem aproveitar o Call of Game e Execute.

Qual foi a parte mais chocante dessa perda?

“Que não jogamos tão ruins o ano todo”, disse Kelce.