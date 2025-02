Super Bowl 2025: Travis Kelce quer saber por que a mídia está inclinada em toda essa referência ‘. Bem, aqui está o porquê

Nueva Orleans – No início da semana passada, escrevi uma coluna rejeitando a conspiração ridícula que a NFL, através de seus árbitros, tentou consertar/influenciar os jogos para o benefício dos antecedentes (classificações de TV, patrocínios) ajudando os chefes de Kansas City. As razões eram inúmeras.

Muitos, se não a maioria, dos mais de 3.200 comentários rejeitaram minha opinião. Embora eu não possa acreditar que nenhuma pessoa razoável possa levar a conspiração a sério, elas não podem acreditar que seria tão ingênuo para não.

Assim é.

Exceto que os árbitros ainda são a questão da semana aqui, já que todos são construídos com o Super Bowl de domingo entre Kansas City e Filadélfia. A NFL adoraria que a abordagem esteja nos jogadores ou estratégias ou quase qualquer outra coisa, mas o tambor que os jogos são manipulados está afogando tudo.

“Isso me lembra um pouco do roteiro; Eu escrevo um script ao longo da temporada, certo? O comissário da NFL Roger Goodell disse.

Aparentemente, algumas pessoas também acreditam nisso.

Enquanto isso, Travis Kelce, de Kansas City, virou a mesa e perguntou à “mídia”.

“Por que eles se inclinam em toda essa questão de árbitro?” Kelce perguntou.

Boa pergunta. Ou talvez, uma boa pergunta atrás de uma ou duas décadas.

Travis Kelce, durante uma conferência de mídia à frente do Super Bowl Lix, onde os chefes de Kansas City enfrentarão o Philadelphia Eagles. (Imagens de arame PA/PA através de imagens Getty)

Naquela época, a “mídia” estava mais claramente definida e, talvez, poderia contar com eles para serem informados o suficiente para reconhecer que uma conspiração tão vasta para alterar o resultado dos jogos (referências, executivos da liga, outros proprietários etc.) é impossível de conseguir em silêncio.

Também poderia esperar que a “mídia” entenda que o risco de posições federais de crimes graves e figurinos civis em massa excederia a FOX uma porcentagem adicional do público dos fãs de Taylor Swift. (Eu até mantenho que Buffalo estava aqui teria resultado em notas maiores, preços mais altos dos ingressos e certamente mais emoções).

A “mídia” ignoraria a brigada de chapéu de papel de alumínio e não tocava.

No entanto, esses dias se foram agora, e isso não deve ser nostálgico, apenas para apontar. As vozes dos fãs são fortes e aqueles que pedem conspirações são particularmente barulhentos, pois são amplificados online. Isso não é mais uma manivela no final do bar.

“Muitas dessas teorias são coisas que acontecem nas redes sociais e têm muita vida”, disse Goodell. “Acho que isso reflete a paixão de muitos fãs”.

Enquanto isso, a mídia tradicional se apega à vida. Ignorar o que os fãs estão falando é arriscado. Estes são clientes. Como tal, os pontos de venda fornecem conteúdo que atrai os olhos. E com este Super Bowl, isso significa os árbitros.

A NFL inicia a semana do Super Bowl com uma enorme reunião de “mídia” que atinge jogadores e treinadores com “perguntas”. O credenciamento é LAX, já que a liga procura alcançar o público longe dos canais esportivos tradicionais. Estes não são apenas seus escritores de ritmo de jornal local. Está marcado, patrocinado e televisionado.

O objetivo de muitos pontos de venda é produzir um clipe viral. Isso significa ser extravagante, até mesmo jogadores essencialmente insultos, como Kelce e Patrick Mohamses, com perguntas que nunca ousariam fazer em um ambiente mais íntimo.

“Patrick, ao longo de sua carreira, você teve tantas pessoas ótimas que o ajudam a vencer”, foi perguntado a Mohamses. “Então, quem é seu árbitro favorito?”

“Isso é engraçado”, disse Mohomes, aparentemente jogando porque ele sabe como ficar com raiva ou insultar, ele faria isso apenas maior. “Todos os árbitros são ótimos, cara. Todos os árbitros são ótimos. Eles fazem o melhor que podem. Saímos e jogamos o jogo da maneira certa.

“Existe um que você dá um cartão de Natal?” Ele foi perguntado.

“Não é que eu me lembre”, disse Mohamses. “Terei que pedir aos meus colegas de equipe que tentem resolvê -lo”.

Kelce logo foi um objetivo.

“Travis, o que mais você gosta: Taylor Swift ou Phantom 15 jardas nos pênaltis dos playoffs?”

“Essa é uma boa pergunta”, disse uma Kelce não divertida. “Alguém mais?”

Os bits se tornaram virais, até repetidos aqui. Contente! Compromisso!

Eles podem ter sido perguntas rudes para fazer, mas também aproveitaram o que muitos fãs Eu realmente quero perguntar E da maneira apontada que eles querem que eu solicite.

Estava certo? Não importa, esse é o ambiente em que vivemos. Foi bem -sucedido. Kelce pode ser perguntado de forma compreensível por que ele tem que lidar com esse tipo de coisa, mas não foi a “mídia” que o colocou no palco para ser espancado com esse tipo de consulta carregada.

A NFL fez isso, determinando que isso faz parte do trabalho, que é dispensado pelo fato de o trabalho ser tão lucrativo que Mohamcs está a caminho de se tornar um bilionário e Kelce está namorando talvez a mulher mais famosa do mundo.

Obviamente, em um mundo perfeito, o senso comum, o respeito e a moderação prevaleceriam. Este não é um mundo perfeito. E a verdade ainda é: muitos fãs pensam que os chefes obtêm o benefício de um apito favorável. A única maneira de lutar isso é tentar refutá -lo, que os árbitros estão tentando.

“As equipes oficiais não trabalham com a mesma equipe mais que o dobro de cada temporada regular”, disse Scott Green, da Associação de Árbitros. “É insultuoso e absurdo ouvir teorias da conspiração que, de alguma forma, 17 equipes oficiais que consistem em 138 funcionários estão conspendo para ajudar uma equipe”.

Bom começo, mas também, boa sorte com isso. A realidade é suficiente para o público acreditar de outra forma e a mídia suficiente para essa visão de mundo, que torna a maior história do maior jogo do ano o que é. Até Goodell reconhece isso.

“(É uma teoria ridícula, para quem pode levar a sério”, disse o comissário. “Mas no final do dia, é algo que sempre precisamos continuar trabalhando”.

Especialmente quando, inevitavelmente, uma chamada soprada é a favor de Kansas City.