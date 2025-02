Super Bowl 2025: Três razões pelas quais os Eagles vencerão os chefes, vencerão o quinto campeonato da NFL na história da franquia

NOVA ORLEANS – Os Philadelphia Eagles sentiram a agulha para perder o LVII do Super Bowl contra os chefes de Kansas City e não permitem que a revanche no lixo do Super Bowl seja maior do que o jogo já é. O lema deste jogo é “Não vá perseguir cachoeiras”, um fato popular da TLC nos anos 90 para o seu sucesso número 1, mas também as palavras do treinador da linha ofensiva dos Eagles, Jeff Stoutland.

Os Eagles, que venceram quatro campeonatos da NFL na história da franquia, três antes da fusão AFL-NFL de 1970, além de uma vitória no Super Bowl em 2018, não queriam tornar o momento grande demais. Eles acreditam que, se jogarem o jogo, estarão no topo e criarão o troféu Vince Lombardi. Como eles vão fazer isso?

Se os Eagles forem executados nesses três aspectos do jogo, eles serão campeões do Super Bowl.

1. Jalen Hurts não comete uma rotatividade

Os Eagles têm sido excelentes para não virar a bola desde a semana de descanso (semana 5), ​​ninguém além de Jalen Hurts. Desde a semana de adeus, a Hurts completou 69,6% de seus passes para 17 touchdowns, apenas uma interceptação em seus 14 jogos desde a semana de despedida (incluindo os playoffs), uma qualificação de 112,0 pinos com apenas dois presentes. Há uma razão pela qual o Eagles venceu 13 jogos consecutivos que Hurts começou e terminou, tudo desde a semana de repouso.

Nos playoffs, Hurts não tem um sorteio. Possui sete touchdowns combinados para zero interceptações, então as águias têm sido difíceis de superar esta pós -temporada. Houve muito poucos erros no final de Hurts, por que os Eagles perderam apenas um jogo desde a semana de descanso (um jogo dói mais cedo).

No total, Hurts tem 33 touchdowns apenas dois presentes da semana de repouso (17 passes, 16 corridas) em 14 jogos. Se Hurts não entregar a bola no domingo, boas possibilidades de que os Eagles sejam alegado pelo troféu Vince Lombardi.

Barkley tem sido o melhor corredor em NFL Nesta temporada, e há um argumento a fazer, foi o melhor jogador. Ele está concorrendo a mais de 100 jardas em 14 dos 19 jogos do Eagles nesta temporada e aumentou seu jogo nos playoffs. Nesta pós -temporada, Barkley durou 442 jardas e cinco touchdowns em três jogos dos playoffs, com média de 147,3 jardas por concurso. A carreira média de Barkley nos playoffs é de 6,6 jardas por transporte.

A defesa dos Chiefs também jogou em alto nível nos playoffs. Kansas City tem 18 jogos consecutivos dos playoffs sem permitir um corredor individual de 100 yard (o último foi a Sony Michel no campeonato de 2018 da AFC) e nunca permitiu um corredor de 100 yard sob Steve Spagnuolo como coordenador defensivo. Os Chiefs também permitiram 148,0 jardas por jogo por jogo nesta pós-temporada, que poderia ser a favor de Barkley com Jalen Hurts como um mais um no jogo de corrida.

Se Barkley fizer o que fez ao longo da temporada, incluindo o placar em uma grande corrida, os Chiefs poderiam estar em um longo dia.

2025 Super Bowl: Cinco perguntas queimadas para chefes e águias, incluindo uma tarefa alta para a defesa de Kansas City Jordan Dajani

3. A defesa mantém os chefes fora da zona final no segundo tempo

Uma das histórias em Super Bowl LIX que é amplamente esquecido é como os chefes se ajustaram aos Eagles após o primeiro tempo e aproveitaram um erro importante de equipamentos especiais. O Chiefs marcou touchdowns em três de seus quatro bens do segundo tempo, incluindo três consecutivos, e alcançou o gol de campo vencedor do jogo nos últimos segundos, com o jogo empatado em 35-35 (o Chiefs venceu 38-35).

Mahomes foi de 13 de 14 por 93 jardas com dois touchdowns e zero interceptações no segundo tempo. A ofensiva do Chiefs foi impecável na segunda metade do LVII do Super Bowl, sem penalidades, sem limpeza, sem capturas e apenas incompleta. Os 24 pontos do segundo tempo foram a diferença de vitória.

A defesa dos Eagles não teve um saco naquele jogo e permitiu que os Chiefs convertessem 4 de 5 tentativas de terceira tentativa. Mohomes foi 2 de 2 na terceira queda por 9 jardas e dois touchdowns, que é o que os Eagles precisam corrigir.

Se os Eagles puderem manter os chefes nos objetivos de campo, em vez dos touchdowns, especialmente após a metade, vantagem da Filadélfia.