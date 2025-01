Super Bowl 2025: Uma olhada no convidado especial SZA para se juntar a Kendrick Lamar no meio do palco do Show Mid -Time

Todo ano, o Super Bowl É o programa mais visível nos Estados Unidos e, embora o jogo seja o que leva muitos fãs às suas telas, o dia é muito mais do que futebol. Ele Super Bowl Convide todos os espectadores, mesmo aqueles que normalmente não estão em seus jogos de assistência ao sofá aos domingos, com a atratividade do entretenimento.

Os programas comerciais e de tempo parcial são baseados em milhões e todos os anos o cenário parece crescer. Os novos artistas carregam o campo todo mês de fevereiro e recebem o prêmio de tempo parcial é considerado uma grande honra para os cantores.

Este ano, durante Super Bowl LIX Entre os chefes de Kansas City e Filadelphia Eagles, o rapper Kendrick Lamar é o chefe do Programa do Milk Time e a Apple Music anunciou que o cantor/compositor da R&B Sza se juntará a ele. Os dois também anunciaram uma turnê juntos da primavera e colaboraram em várias músicas.

Lamar nunca liderou o show antes, mas ele era um convidado especial do Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent e Anderson .Paak em Los Angeles em Super Bowl LVI. SZA nunca apareceu na fase de shows meados do tempo.

Taylor Swift já colaborou com Kendrick Lamar? Suas chances de atuar no show de tempo da parte do Super Bowl Shanna McCarriston

Sza e Lamar tiveram ótimos anos individualmente, com novos projetos para ambos. Lamar lançou seu álbum “Gnx”, que apresenta SZA em duas músicas e Sza tem Lamar em seu novo álbum “Lana”.

Embora não haja anúncio da lista de músicas, existe uma boa possibilidade de que os dois incluam músicas nas quais eles trabalharam juntos. “All the Stars”, uma música indicada ao Oscar, “Luther”, “30 for 30”, “Gloria”, “Doves in the Wind” e “Babilon” são algumas opções para músicas onde ambas aparecem.

SZA, quatro vezes o vencedor do Grammy, é indicado para dois Grammys este ano. “Saturno” está pronto para a melhor música de R&B e a melhor performance de R&B. Ele também fez sua estréia como ator no filme. Um deles dias.

O programa de tempo parcial será produzido pela DPS e Roc Nation e Jesse Collins serão os produtores executivos. Matt Maxey realizará o programa de tempo parcial da American Sign Language (ASL).

Nenhum convidado especial foi anunciado, mas ainda pode haver algumas surpresas que chegam ao Super Bowl no domingo.

Onde ver o lixo do Super Bowl

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:30

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

TV: Raposa | Fluxo: Fubo

Parte -Time Show: Kendrick Lamar e Sza