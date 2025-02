Super Bowl 59 Acessórios, Seleções Topl NFL Expert: Coin Toss, National Anthem, Kendrick Lamar Milk Show

O Super Bowl é o maior show do esporte, mas a ação no campo é apenas parte da emoção. Isso é especialmente verdadeiro no Super Bowl 2025, que enfrentará o Philadelphia Eagles contra os chefes de Kansas City no domingo às 18h30 ET no Caesars Superdome em Nova Orleans. Espera -se que Taylor Swift participe de seu namorado Travis Kelce em seu quarto Super Bowl, e alguns livros esportivos oferecerão acessórios do Super Bowl 59 que cercam a frequência com que aparece na tela. Outros acessórios de entretenimento do Super Bowl 59 se concentrarão na interpretação de Jon Batiste, do Hino Nacional, o show de tempo de Kendrick Lamar e outros eventos, não jogos como o Raffle do Super Bowl, o chuveiro Gatorade para o treinador vencedor e Mais como o compromisso do Super Bowl, o menu continua a se expandir todos os anos. Os chefes são favorecidos por 1,5, enquanto o excesso de Bass é de 48,5. Quais são os melhores acessórios do Super Bowl 2025 para pular para o programa de tempo parcial, o hino nacional, o lançamento de moedas e muito mais? Antes de apostar qualquer acessório da NFL para o Super Bowl 59, ele deve Veja as melhores equipes de acessórios do Super Bowl 2025 de RJ White of Sportsline.

White, editor de fantasia e jogo de esportes da CBS, constantemente esmaga as equipes estendidas e passou por 643-543-34 em suas equipes ATS 2017-23, que retornou mais de US $ 4.600 a US $ 100 jogadores. Também foi 101-84-4 (+1366) em todas as seleções de propagação da NFL na última temporada e está em um rolo de 29-15 (+1323) em seu Seleções da NFL Nesta temporada. Qualquer um que seguiu pode ser muito alto.

White também teve o sucesso bem -sucedido ao apostar nos acessórios de entretenimento do Super Bowl, particularmente o hino nacional. No ano passado, White disse que jogou mais de 89,5 segundos para o cantor de Anthem, Reba McEntire, e aterrissou em 94 segundos. Agora ele pregou o hino nacional em quatro Super Bowls consecutivos.

Depois de aprofundar as centenas de acessórios oferecidos para o LIX do Super Bowl, White identificou um punhado de acessórios épicos da NFL que valem a pena apoiar. Isso inclui sua tentativa de acertar o comprimento do "Star Banner" para uma quinta temporada consecutiva e uma jogada imperdível na lista em potencial de Kendrick Lamar para o show no meio do tempo do Super Bowl 2025.

2025 Lange Moeda adereços

Um lançamento de moedas pode iniciar cada jogo da NFL, mas nenhum deles atrai o mesmo tipo de atenção que lança as moedas do Super Bowl. Isso ocorre porque os espectadores podem fazer parte da ação e assumir um compromisso de apoio sem ter um amplo conhecimento sobre a equipe que competir ou futebol em geral. No entanto, não seja enganado, porque as apostas no lançamento do Super Bowl Moedas não são uma ciência exata.

Embora o lançamento da moeda do Super Bowl deva tecnicamente produzir um resultado de 50 a 50, o lançamento da moeda de abertura chegou às filas em seis dos últimos 10 Super Bowls, mesmo em 2023, quando os chefes demoliram aos Eagles. No entanto, a moeda pousou na cabeça em três das últimas quatro edições do Super Bowl. Os traigadores também podem apostar em qual equipe o lançamento da moeda de abertura vencerá. Em Fanduel, os Eagles e os Chiefs possuem -104 probabilidades (correm o risco de ganhar US $ 100). Veja os acessórios de moedas brancos do Super Bowl desde que uma tendência recente de lançamento de moedas está bancária.

Kendrick Lamar Show Show adereços para o Super Bowl 59

Não há escassez de acessórios disponíveis para o Mid -Time Show do Super Bowl 59, liderado pelo rapper Kendrick Lamar. O jogador de 37 anos já é um dos artistas de hip-hop mais decorados de todos os tempos e o vencedor do Prêmio Pulitzer de 2018 agora é um vencedor do Grammy 17 vezes 17 vezes depois de adicionar mais cinco prêmios no domingo passado na CBS. O nativo da Califórnia apareceu anteriormente no Super Bowl LVI, juntamente com o Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige.

No show de tempo da parte do Super Bowl, Lamar apresentou quatro músicas, incluindo dois de seus originais ("Maad City" de seu segundo álbum de estúdio e "muito bom" de seu terceiro). Agora, sua música Drake Diss "Not Like Us" é a favorita do +550 para ser a última música feita durante o show do Super Bowl LX LIX, depois que ele limpou no Grammy no domingo. O número total de músicas executadas é 10.5 e Primo Baby Keem de Lamar é o favorito de +110 para fazer uma aparição de convidado durante o show de tempo de Kendrick Lamar.

Jon Batiste National Himhem Acessórios para o Super Bowl LIX

O vencedor do Grammy de cinco tempos e o nativo de Nova Orleans, Jon Batiste, realizarão o Starry Banner, com uma série de acessórios nacionais de hinos disponíveis para interpretação. O excesso/abaixo é de 120,5 segundos e, nas últimas três vezes, o hino do Super Bowl teve um ou/u/u de pelo menos dois minutos, o sub -atingido a cada vez. Batiste cantou anteriormente o hino no jogo NBA Stars de 2017, também em Nova Orleans, e chegou pouco menos de dois minutos.

Essa performance veio com Batiste no piano, e esse é outro acessório do Super Bowl disponível para domingo. "Sim" são probabilidades de acessório de -400 que Batiste estará nas chaves, com "não" em +290. O hino termina com "The Home of the Brave", e pode -se fazer previsões quanto tempo a nota do Batiste durará por "Valiente". O excesso/abaixo é de 3,5 segundos e é até a chance de -113 para os dois lados. Portanto, fazer boa parte da investigação sobre Batiste e suas ações passadas pode resultar em um pagamento lucrativo com os acessórios do hino nacional do Super Bowl.

Taylor Swift e outros mercados de suporte do Super Bowl 2025

Espera -se que Taylor Swift esteja no enraizamento de Superdome em Beau Travis Kelce. No ano passado, havia probabilidades do Super Bowl de +920 em Kelce propondo Swift após o jogo. Com mais um ano sendo um par sob seus cintos, essas probabilidades mudaram para +750, de acordo com os mais recentes acessórios do 2025 Taylor Swift Super Bowl. A asa fechada da estrela que não propõe que Swift continue sendo o grande favorito, com “não” para ser probabilidade de -1500.

Fora de Swift, a cor do Gatorade, na qual o treinador vencedor recebe também. Purple é o favorito das apostas com +210, já que os Chiefs tomam banho Andy Reid naquela cor Gatorade nas duas últimas temporadas. Amarelo e verde, para os Eagles, é de +300, enquanto vermelho e rosa, para Kansas City, é +350. O maior tiro no escuro para este acessório da NFL é que ele não derrubou, o que aconteceu apenas uma vez nos últimos 11 anos, para +2500. Confira alguns dos acessórios de 2025 do Super Bowl disponíveis e deixe o branco ajudar a guiá -lo com suas seleções da NFL aqui.

Como fazer apostas do Super Bowl LIX Aposições para domingo, 9 de fevereiro

