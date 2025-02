Super Bowl: AJ Brown, Nick Sirianni se torna bem com ‘Excelência Interior’ após a disputa lateral, TD em metade das águias dominantes

O que a primeira metade do Super Bowl para o Philadelphia Eagles.

Mesmo quando as coisas deram errado, elas correram bem.

O receptor dos Eagles, AJ Brown, e o técnico-chefe Nick Sirriani se aqueceram no banco no final do primeiro tempo, mesmo quando a Filadélfia teve uma vantagem de 17-0 após uma conversão fracassada na terceira tentativa.

No terceiro e 3 do meio -campo, o marechal de Campo de Los Eagles, Jalen Hurts, sob o marrom depois que Brown se libertou da cobertura ao longo da linha lateral esquerda. A senhora resultou em uma folga do Eagles no quarto lugar. Ele também liderou Brown Jawing com o técnico Nick Sirianni no banco.

Não está claro por que Brown e Sirianni ficaram chateados entre eles. Ele ficou ferido por ter perdido Brown. No entanto, o casal teve um momento que não foi a primeira instância da temporada de drama com Brown.

Mas os passos rapidamente foram aprovados.

O apoiador dos Eagles, Zack Baun, interceptou Patrick Mahomes na posse subsequente dos Eagles, estabelecendo o drama marrom para encher o círculo. Duas peças após a rotação, Hurts acertaram um marrom aberto para um touchdown para aumentar a vantagem da Filadélfia para 24-0.

E tudo estava bem mais uma vez na linha lateral da Filadélfia.

Nova Orleans, Louisiana – 9 de fevereiro: AJ Brown #11 do Philadelphia Eagles recebe um touchdown contra Nick Bolton #32 do Kansas City Chiefs no segundo trimestre durante o LIX do Super Bowl em Caesars Superdome em 9 de fevereiro de 2025 em Nova Orleans, Louisiana, Louisiana, Louisiana, Louisiana, Louisiana, Louisiana, Louisiana. (Foto de Jamie Squire/Getty Images)

Quase com certeza ciente de que as câmeras estavam com ele, Brown escolheu o Green Bay Packers.

Enquanto o fez, Sirianni se aproximou para compartilhar um momento consideravelmente mais cordial com seu receptor estrela.

Uma vantagem intermediária de 24-0 no Super Bowl é muito útil para resolver tarifas laterais.