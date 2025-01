Super Bowl Betting BUZZ – Presto l’azione include Big MVP Bet su Travis Kelce

I capi del Kansas sono rimasti un favorito di 1,5 punti su Philadelphia Eagles. La linea di lunedì ha controllato a breve a -2, ma da allora non ha visto alcun movimento. Giovedì, ESPN BET ha annunciato che Eagles ha attirato più scommesse in denaro rispetto ai capi in 17 delle 20 giurisdizioni in cui opera il libro sportivo. Arizona, Kansas e New York sono gli unici stati in cui la maggior parte degli scommettitori si è alzata con i capi su una linea di cassa. Nel complesso, tuttavia, ci sono scommesse più grandi di Kansas City, con il 64,1% del denaro “Super Bowl” di denaro impostato sui Chiefs (-125) in ESPN BET.