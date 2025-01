Super Bowl LIX: ecco dove guardare e squadra obbligatoria

Fox News può guadagnare una ricompensa se acquisti tramite il nostro link di spedizione. Questo contenuto è stato creato da una squadra che funziona indipendentemente da Fox Newsroom.

Il Super Bowl, uno dei più grandi eventi sportivi dell’anno, è quasi qui! Il campionato NFL di quest’anno presenterà Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, due squadre di calcio della centrale elettrica con record di stagione regolare simili. I Masters hanno combattuto e hanno concluso la loro stagione con un record di 15-2, mentre gli Eagles si sono avvicinati a un secondo record di 14-3.

Le partite post -stagione della NFL sono state eccitanti per due squadre quando la testa di Kansas City ha ottenuto una stretta vittoria per 32-29 sui Buffalo Bills per raggiungere il loro Super Bowl. Philadelphia Eagles ha governato i comandanti di Washington nella sua ultima partita ed è arrivato con 55-23 vittorie.

Quest’anno, il Super Bowl è a New Orleans a Caesars Supermome. Puoi guardare la mostra di Super Bowl e Kendrick Lamar il 9 febbraio 2025, esclusivamente con Fox . Se non hai un cavo, Tubi scorre una volpe per la coperta gratuitamente .

Merci dei gestori della città di Kansas

Ti piace Travis Kelce? Ottieni questa maglia unica del Super Bowl Kelce.

Ottieni una camicia specifica per un Super Bowl per uno dei giocatori più popolari di Kansas City, Travis Kelsey. Con il tuo team di rappresentanti con Camicia kelce rosso brillante Il logo Super Bowl è un segno sulla pagina.

5 Super Bowl Essentials Tutti i fan di Taylor Swift hanno bisogno per una giornata di gioco

Festeggia il difensore All-Star di Kansas City.

Uno Jersey di Kansas City Chiefs con il difensore delle stelle Patrick Mahomes mostra il tuo amore per i grandi nomi della squadra. Come capitano della squadra, Mahomes è una scelta forte quando si sceglie una maglietta. Puoi scegliere tra una camicia in bianco o nero.

La felpa con cappuccio dei campioni AFC del 2024 mostra lo spirito della tua squadra.

Festeggia come il quinto anno del maestro AFC a Kansas City Chiefs 2024 AFC Champions Hoodie . La felpa con cappuccio viene stampata con il classico rosso del maestro con il logo AFC e Master.

Rimani comodo ed elegante con la mancanza di capi di Erin Andrews.

Festeggia i maestri che lo fanno nel Super Bowl elegantemente a I maestri di Kansas City hanno diffuso una felpa con cappuccio . Ha un logo iconico Chiefs in cima al logo LIX del Super Bowl ed è nero.

Questo cappello limitato di Kansas City Chiefs è facile da adattare.

Questo unico Kansas City Chiefs Super Bowl Lix Cappello regolabile Diventa un grigio neutro e ha un logo LIX del Super Bowl ricamato di lato. Questo è un evento speciale, quindi prendi un nuovo cappello prima che sia andato.

Questi accoglienti loop di pile hanno un umore vintage.

Stare comodo e mostrare lo spirito della squadra con questi Kansas City Chiefs Fleece Logist . Sono uno stile retrò con un logo Chiefs e un nome sul piede dei pantaloni. Il rivestimento in pile morbido ti aiuterà a rimanere caldo e comodo.

Prodotti Philadelphia Eagles

Celebrato la prima stagione di Barkley con Eagles con il New Jersey.

Saqo Barkley ha avuto un’impressionante stagione di debutto con Eagles, quindi il modo perfetto per celebrare il suo successo è un Saquo Barkley Philadelphia Eagles Super Bowl Lix Jersey . Ha il logo Super Bowl e il nome e il numero di Barkley.

Camicia con marchio Super Bowl in Classic Eagles.

AJ Brown ha aiutato Eagles ha portato al suo campionato NFC, il che lo ha reso uno dei giocatori più amati della squadra. Puoi ottenere AJ Brown Philadelphia Eagles Super Bowl Liv Jersey Il classico Midnight Green di Kotka.

Bella felpa con cappuccio d’aquila limitata.

Celebra l’accesso a Eaglesia di Filadelfia al Super Bowl a Super Bowl -Specifica Kotka Hoodie . Il logo Eagles ben noto circondava le informazioni del Super Bowl per il Super Bowl Lix. La maglietta Pööi è un colore di carbone scuro che scrive nel verde di mezzanotte di Kotka.

Diventa retrò con questa felpa con cappuccio per vecchia scuola.

Vuoi il vecchio logo di Philadelphia Eagles? Ottenere Felpa con cappuccio aquile retrò Kelly Green. Ha un logo Eagle completo e un carattere con una squadra qui sotto.

Bella felpa con cappuccio di Philadelphia Eagles in uno stile limitato.

Uno Philadelphia Eagles Wear di Erin Limited Hoodie C’è una camicetta elegante che mostra il tuo amore per Kotk. È un’elegante felpa con cappuccio nero con il logo Eagles circondato dal logo Lix Super Bowl. Lo stile limitato rende la felpa con cappuccio particolarmente confortevole.

Snapback elegante e luminoso nelle aquile.

Ottieni il logo del logo e delle aquile Super Bowl qui Philadelphia Eagles New Era Snapback . Arriva a Midnight Green, quindi distingue in ogni folla.