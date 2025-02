Super Bowl: o segundo maior vencedor após Philly-Legacy de Tom Brady

NUEVA ORLEANS – Cooper saiu escolheu Patrick Mohomes calmamente, uma pausa perfeita em um passe terrivelmente imperfeito no meio. “O garoto fez uma ótima peça”, disse Mohamses mais tarde.

Agora, a defesa da Filadélfia estava deslizando pelos chefes de Kansas City na estrada para a área final, Mohamses provou ser a tentativa final e malsucedida de detê -lo.

A defesa de Philly já havia cuidado desse Super Bowl (Josh Sweat acabara de entrar em capturas consecutivas em peças consecutivas). Agora, a realidade estava atingindo uma bola de demolição contra uma casa de cartão.

A derrota foi ativada: uma aniquilação do Super Bowl 40-22 que não estava tão próxima quanto a pontuação indicaria. Kansas City não tinha esperança.

Bata na sua bunda … e esconda a Bíblia.

WOP, WOP, WOP, WOP, WOP.

Philly foi o grande vencedor aqui no domingo. Foi um grupo de mais de três horas para a multidão de águias pesadas celebrar uma defesa feroz e uma ofensiva agressiva que vingou uma derrota do Super Bowl contra o Chiefs há dois anos.

O segundo maior vencedor?

O legado de Tom Brady, o homem que fornece comentários coloridos para Fox como Mohamses, o melhor marechal de campo ativo, lutou com duas interceptações e uma bola solta perdida que levou a 17 pontos de águias.

“Obviamente, as perdas da bola doem”, disse Mohomes. “Eu aceito toda a culpa por isso. Essas primeiras perdas de bola sofreram o impulso do jogo e as capitalizaram. Eles notaram em um e depois obtiveram um touchdown imediatamente depois. São 14 pontos que eu lhes dei. É difícil voltar disso no Super Bowl.

Com Mohamses, apenas ou não, quase tudo é enquadrado em sua busca por Brady e no título do melhor de todos os tempos. Isso deveria ter três peixes …

Em vez disso, Mohamses permaneceu nos três, embora com apenas 29 anos. Pior, fazia parte de um pesadelo de um jogo para os chefes, o tipo de perda do Super Bowl que Brady nunca experimentou. As três derrotas do jogo do campeonato de Brady chegaram por 15 pontos combinados. Em um deles, ele lançou por 505 jardas.

Não, isso não era tudo Mohomes. Era tudo menos sua culpa. Sua linha ofensiva não conseguiu parar o suor (2,5 capturas), Milton Williams (dois dos seus), Jordan Davis (um) e Jalen Carter (alguns hits de QB).

Seus corredores se combinaram por 24 jardas. Seus receptores caíram por todo o campo. Ele não tinha ajuda, muitas vezes concorrendo à sua vida (como na escolha da esquerda).

Mesmo assim, se os quartbacks receberem o crédito pelas vitórias da equipe, elas poderão receber alguns acertos por perda de equipamento. Mohamcs não evitou. Sua segunda escolha veio quando ele foi espancado pela corrida, mas … “Eu tenho que encontrar uma maneira de dar o tiro”, disse ele.

Mohamses terminou 21 de 32 por 257 jardas e três touchdowns, mas 10 desses finais, dois desses touchdowns e 109 desses jardas chegaram nas duas últimas unidades, quando o jogo terminou muito.

Mais notáveis ​​foram as seis capturas, as duas interceptações e a bola perdida. A primeira metade, com apenas 23 jardas no total em 20 peças. As seis clareiras e uma rotação no baixo. O fato de que em profundidade no terceiro trimestre havia a possibilidade de o KC ser o primeiro time a ser fechado no Super Bowl. Ou quando o marcador lê 40-6.

Brady enfrentou algumas defesas ameaçadoras em seu Super Bowls, particularmente em perdas contra o New York Giants. No entanto, nunca foi um desastre como este.

“Eu simplesmente não brinquei com o meu padrão”, disse Mohamses. “Eu tenho que ser melhor da próxima vez.”

Quando Brady teve sua própria crise do primeiro tempo, incluindo uma seleção 6, contra Atlanta, ele reuniu a Nova Inglaterra de 28-3 para o melhor retorno da história do Super Bowl. Para os chefes no domingo, eu ainda estava piorando e mais.

É assim que o debate das cabras é resolvido e é um empréstimo para mahomes mortos no meio dele. Ele lembra Tiger Woods tentando perseguir Jack Nicklaus, o verdadeiro grande jogo contra as gerações.

Especialmente nesta fase, onde cada erro é ampliado. Mahomes tem sido brilhante para conseguir Kansas City aqui; Este é o seu quinto Super Bowl em seis temporadas. No entanto, parte do núcleo da equipe está envelhecendo e, embora os chefes tenham causado fáceis, não é.

Brady ganhou três títulos em suas primeiras quatro temporadas como manchete. Então ele conseguiu outro por uma década. Mohamses sabe quão preciosos são as possibilidades e quão pequena é a janela.

“Toda vez que você perde o Super Bowl, é o pior sentimento do mundo”, disse Mohamses. “Ele ficará com você pelo resto da sua carreira. Você precisa capitalizar sobre isso … agora é como isso responde? Espero que possamos aprender com isso, como a última derrota (para Brady’s Bucs) que tivemos e continuamos melhorando … para fazer outra carreira no Super Bowl.

É quase certo que ele retornará, mas, por enquanto, depois disso, o argumento de Brady ainda está intacto e, na realidade, um pouco mais amplo do que antes.