Super Bowl: O treinador do Eagles, Nick Sirianni, vai do assento quente para um campeonato

O New Orleans-quando os Eagles da Filadélfia começaram por 2-2 em setembro, parecia que Nick Sirianni estava com problemas.

Parte disso é o mercado da Filadélfia, que não é fácil para ninguém. Mas não era difícil encontrar críticos do treinador -chefe dos Eagles e daqueles que se perguntaram o quão quente estava o seu lugar. A temporada de 2023 terminou em um colapso em massa, e o trabalho de Sirianni estava em perigo na época. Segundo os relatos, os Eagles eram pelo menos Considerando Bill Belichick. Sirianni voltou, mas teve que desistir de seu papel chamando o crime.

Isso não foi há muito tempo. Tampouco foi o final de setembro ou a semana 6, quando Sirianni levou calor por gritar nos torcedores da Filadélfia, perto do final de uma vitória impressionante sobre o Cleveland Browns.

E então, no domingo, Sirianni liderou uma das performances mais impressionantes do Super Bowl de todos os tempos, já que os Eagles destruíram o consecutivo campeão Kansas City Chiefs. Foi um longo, longo, desde o início de 2-2 da temporada que fez as pessoas se perguntarem quando Sirianni seria demitido.

“O fato de o mundo exterior dizer para você sentir uma certa maneira não significa que nos sentimos assim”, disse Sirianni. “Sabíamos que tínhamos uma equipe especial”.

Andy Reid é mencionado como possivelmente o melhor treinador da história da NFL. Sirianni e sua equipe venceram esse confronto decisivamente no LIX do Super Bowl.

“Eles treinaram melhor, começam comigo e jogaram melhor”, disse Reid.

Os Eagles venceram 16 de seus últimos 17 jogos a caminho deste título, e muito disso se deve ao fato de que o treinador que é frequentemente visto através das lentes de suas emoções permaneceu no curso quando as coisas não se vêem tão bem .

Nick Sirianni leva os Eagles através da adversidade

Sirianni disse que entendeu o que os Eagles tinham após uma temporada forte. Talvez outros também fizessem, o que tornou o lento começo desta temporada tão frustrante.

“Em 2-2, o mundo exterior tinha opiniões sobre o que estava acontecendo, mas nos apegamos ao nosso processo e melhoramos”, disse Sirianni. “No final das contas, você viu essa equipe adotar adversidades ao longo do ano. É difícil dizer que depois de vencer 16 dos seus últimos 17, mas houve adversidades. Há constantemente adversidades”.

Essa adversidade é especialmente onipresente na Filadélfia, onde cada comentário é explorado e a vitória só fornece uma rápida pausa da próxima controvérsia. Sirianni teve perguntas importantes sobre sua segurança no emprego menos de 12 meses depois de perder três pontos contra o Chiefs em um Super Bowl e depois começar 10-1 na próxima temporada.

Quando os Eagles reuniram tudo nesta temporada, foi impressionante. A ofensiva tinha muitas maneiras de vencer, escolhendo um caminho da antiga escola para gerenciar o futebol, mas com a capacidade de vencer o Jalen Hurts Marshal Pass, se necessário, como a Filadélfia fez no Lix do Super Bowl. A defesa se tornou a melhor da NFL com o coordenador de Vic Fangio liderando o caminho. A Filadélfia transformou Patrick Mahomes em uma concha de si mesmo no Super Bowl. Os Eagles nunca correram para o jogo, De acordo com a próxima geração de estatísticasMas ainda recebo 16 pressões e seis capturas.

Sirianni ajudou a montar tudo, mantendo sua equipe focada e motivada pelo que a temporada o jogou.

“Não pode ser ótimo sem a grandeza dos outros”, disse Sirianni, uma frase que usou cerca de cinco vezes durante sua conferência de mídia após o jogo.

Redenção do Super Bowl para Eagles, Sirianni

A primeira vez que os Eagles foram para o Super Bowl com Sirianni, perdidos em segundos para o Chiefs depois de liderar por 24 a 14 no intervalo. Sirianni falou após o jogo de domingo sobre como ele sentiu que os Eagles responderam desta vez, com mais fora do campeonato da NFC, já que levaram em consideração o trabalho no Super Bowl.

“No final, as coisas chegam a tempo”, disse Hurts, que foi ótima nessa perda do Super Bowl há dois anos e venceu o MVP do Super Bowl no domingo. “A última vez, não foi a hora certa. Às vezes você tem que esperar pela sua vez.”

Este Super Bowl, os Eagles não deixaram a porta aberta para voltar. Eles lideraram 24-0 no intervalo. Sirianni disse que disse à equipe para manter a atenção nas peças exóticas que os chefes poderiam usar, para proteger o futebol e impedir que os chefes atingissem as longas peças que poderiam voltar rapidamente ao jogo.

“Os meninos estavam concentrados”, disse Sirianni. “Os meninos estavam trancados.”

Não há muito no segundo tempo 34-0 e ficou claro que os Eagles estavam indo para um campeonato. Sirianni tomou seu banho de Gatorade muito antes do aviso de dois minutos, talvez a primeira vez que um treinador recebeu esse tratamento em um Super Bowl.

Esses são dois títulos do Super Bowl para os Eagles. Sirianni é o segundo treinador da história de Eagles a vencer um, juntando -se a Doug Pederson. Pouco depois do jogo, ele estava abraçando sua família e conversando sobre suas “lágrimas felizes” quando Fox o entrevistou no campo.

“Nós nunca realmente nos importamos com o que alguém pensou em como vencemos ou suas opiniões”, disse Sirianni à Fox.

A próxima controvérsia é apenas uma sequência de derrotas, mas Sirianni parecia pronto para desfrutar do auge de sua profissão por um momento.

“Vamos aproveitar isso hoje à noite, aproveite amanhã, aproveite no dia seguinte, não preciso me preparar para outro jogo”, disse Sirianni. “Você não pode esperar para comemorar isso com os meninos, comemorar isso com minha família. Muitas pessoas precisam estar neste lugar. Eu amo esse time. Eu amo esses meninos.”