Super Bowl: Os Águilas marcados para uma interferência controversa de passes favorecendo os chefes no compromisso crítico na primeira viagem

Temos uma controvérsia oficiante do lado de fora do bastão no Super Bowl.

E, é claro, favorece os chefes de Kansas City.

Na primeira posse do jogo, o Philadelphia Eagles rolou os dados no quarto e 2 do centro do campo. A aposta parecia dar frutos com uma extremidade de 32 jardas de Jalen machuca um AJ Brown para estabelecer os Eagles na zona vermelha.

Mas ele não parou. Os funcionários marcaram Brown por uma interferência de passes ofensivos, negando o primeiro descer e forçando os Eagles a limpar a sala e 12. Foi uma decaimento de chamada, na melhor das hipóteses.

Aqui está outro ângulo que mostra a luta manual entre Brown’s Corner e os Chiefs, Trent McDuffie, já que a bola estava no ar. Brown venceu McDuffie fora da linha de scrimmage e fez um contato escovado com o capacete McDuffie antes da chegada da bola.

Parecia um contato padrão e mínimo entre dois jogadores que normalmente não desenham uma bandeira. Mas aqui, no maior estágio de uma temporada que foi acumulada com controvérsia sobre como o Chiefs foi oficiado, uma chamada questionável estabeleceu o padrão para o jogo.

Esta captura foi negada por uma penalidade controversa por interferência de passe em AJ Brown. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

Tom Brady: ‘Eu não gosto de um pouco’

O analista da Fox, Tom Brady, não gostou.

“Você não gosta um pouco”, disse Brady. “Isso é muito crítico para um jogo. A luta à mão está acontecendo nesse campo”.

O analista da Fox Rules, Mike Pereira, também não concordou com a ligação, mesmo depois de conversar com a sede dos escritórios da NFL em Nova York.

“O processo de pensamento foi que havia um impulso na cabeça, não com a típica luta manual quando ela chega à minha cabeça. Mas para mim, ainda acho que não é suficiente para ser uma falha”.

Enquanto isso, o treinador -chefe do Eagles, Nick Sirianni, aqueceu. Mas foi em vão. Este não foi o começo do Super Bowl que a NFL esperava depois de evitar perguntas sobre a arbitragem que beneficia os chefes ao longo da semana.