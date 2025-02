Super Bowl: Saquon Barkley defende Taylor Swift, depois que os fãs do Eagles a vaão em Nova Orleans

Saquon Barkley vem em defesa de Taylor Swift.

A estrela do Philadelphia Eagles arranhou os fãs que chegaram a Swift com um forte coro de vaias durante. A estrela pop, que estava no jogo para ver seu namorado, a ala fechada do chefe de Kansas City, The Caesars Superdome.

“Eu não entendo”, disse Barkley em entrevista com Howard Stern, . “Não entendo por que estava recebendo ódio lá.”

Swift estava em uma suíte com especiarias de gelo, Ashley Avignone, Donna e Ed Kelce, seu irmão Austin e o cantor são Haim para ele. Swift é regular nos Jogos do Chiefs desde o início de seu relacionamento com a KELCE, o que levou a um enorme influxo de novos fãs e atenção à liga em geral.

Embora pareça que os fãs do Eagles não significam nada muito malicioso, eles estavam dentro do estádio, e Portanto, Barkley está apoiando Swift.

Ele não apenas está ajudando a NFL a se expandir rapidamente, ele disse, mas Swift tinha um motivo muito simples para estar lá.

“Ela está lá apoiando seu parceiro e fez o maior jogo”, disse Barkley. “Nós somos tudo sobre futebol, somos tudo sobre como podemos expandir o jogo e fazê -lo mais internacionalmente, e estamos viajando para o Brasil e viajar para o México, e aparentemente estamos viajando para a Austrália em breve, então estamos tentando expandir o jogo E que ela faz parte dele está apenas ajudando isso, então eu não entendo a folga que ele está recebendo.

Barkley correu 57 jardas em 25 caminhos na vitória dos Eagles por 40 a 22 no domingo e teve mais 40 metros de recepção em seis presos. A vitória dos Eagles aproveitou as esperanças de três multidões para os Chiefs e trouxe a Filadélfia seu segundo campeonato. Terminou uma temporada histórica para Barkley, que.