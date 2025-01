O norueguês assinou recentemente um contrato discográfico com o City.

Um supercomputador determinou quando Erling Haaland ultrapassará o total de gols de Alan Shearer na Premier League. O atacante norueguês assinou um contrato de quase dez anos com o Manchester City e recentemente dedicou a maior parte de sua carreira ao time.

Haaland, 24 anos, ganhará incríveis £ 260 milhões ao longo do contrato. Seu salário semanal aumentou de £ 375.000 para £ 500.000, tornando-o o sétimo jogador mais bem pago do mundo.

Desde que chegou à Premier League em 2022, o ex-artilheiro do Borussia Dortmund marcou muitos gols. Em apenas 87 jogos, já marcou 79 gols na competição.

Com uma proporção de gols por jogo de 0,9, Haaland está a caminho de superar o recorde de Shearer, de acordo com uma previsão do supercomputador, caso cumpra seu contrato com o clube até 2034.

Não demorará muito para que Haaland ultrapasse os 260 gols da lenda do Newcastle na Premier League. Ele alcançará Shearer em seu 287º jogo se mantiver seu ritmo atual de pontuação de acordo com o computador.

“Eu poderia fazer isso em quatro ou cinco anos” 🗣️Alan Shearer não ficaria surpreso se Erling Haaland batesse seu recorde de 260 gols na Premier League, já que o atacante assina um novo contrato com o Manchester City até 2034 ⚽️ pic.twitter.com/zXBfGsoNRm – Premier League (@premierleague) 18 de janeiro de 2025

Não será uma surpresa se isso acontecer, dada a velocidade com que tem marcado gols pelo City. Nas últimas duas temporadas surpreendeu a todos com a quantidade de gols que marcou.

Se for considerado culpado pelas atuais alegações persistentes, o Manchester City também terá de evitar o rebaixamento como parte da previsão. Haaland pode até superar o recorde em 2034, já que seu contrato não expira até lá. Shearer marcou 260 gols na Premier League em 441 jogos.

Isto implica que a estrela norueguesa poderia alcançar o mesmo recorde com 154 jogos a menos. Haaland é agora o segundo maior artilheiro da Premier League nesta temporada, apenas dois gols atrás de Mohamed Salah no momento em que este artigo foi escrito.

Haaland superou o contrato de £ 400.000 por semana do companheiro de equipe Kevin De Bruyne. Ele também recebe um salário mais alto do que jogadores como Casemiro e Mohamed Salah, que ganham £ 350 mil por semana. Ele ganhará incríveis £ 71 mil por dia e cerca de £ 3 mil por hora em seu novo contrato.

