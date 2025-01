Supercopa da Itália: lista de todos os vencedores

Damos uma olhada em todos os vencedores do troféu ao longo dos anos.

A Supercopa da Itália é uma competição anual de futebol disputada entre os vencedores das duas competições de maior prestígio do futebol italiano, a Coppa Itália e a Série A.

A primeira Supercopa foi disputada em 1988. Marcou o início de uma premiação com muitos precedentes no futebol italiano. A competição tem sido disputada todos os anos desde então e, até hoje, continua a ser um componente integrante do futebol de clubes na Itália.

Com a final da Supertaça de Itália terminada e pronta para a temporada, vamos dar uma vista de olhos a todos os anteriores vencedores da competição, incluindo os actuais campeões.

Vencedores da Supercopa da Itália:

1988 – AC Milão

1989 – Inter de Milão

1990 – Nápoles

1991 – Sampdória

1992 – AC Milão

1993 -AC Milão

1994 – AC Milão

1995 – Juve

1996 – Fiorentina

1997 – Juve

1988 – Lácio

1999 – Parma

2000 – Lácio

2001 – Roma

2002 – Juve

2003 – Juve

2004 – AC Milão

2005 – Inter de Milão

2006 – Inter de Milão

2007 – Roma

2008 – Inter de Milão

2009 – Lácio

2010 – Inter de Milão

2011 – AC Milão

2012 – Juve

2013 – Juve

2014 – Nápoles

2015 – Juve

2016 – AC Milão

2017 – Lácio

2018 – Juve

2019 – Lácio

2020 – Juve

2021- Inter de Milão

2022 – Inter de Milão

2023 – Inter de Milão

2024 – AC Milão

