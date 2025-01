Suryakumar Yadav quebra o silêncio sobre o desprezo do vice-capitão de Hardik Pandya: "Temos muito…"

O capitão do India T20, Suryakumar Yadav, disse na terça-feira que Hardik Pandya continua fazendo parte do grupo de liderança, apesar de nomear Axar Patel como seu vice. Após a aposentadoria de Rohit Sharma da equipe T20 no ano passado, Hardik foi cotado para liderar a equipe, mas Suryakumar recebeu a tarefa após a chegada do novo técnico Gautam Gambhir. Antes das cinco partidas do T20 contra a Inglaterra, Hardik foi afastado do cargo de vice-capitão e a responsabilidade recaiu sobre Axar.

No entanto, Suryumar insistiu que ainda compartilha um vínculo saudável com seu capitão do IPL e Hardik faz parte do grupo de liderança. “Meu relacionamento com ele é muito bom. Já jogamos há muito tempo”, disse Suryakumar na véspera da partida contra a Inglaterra, no Eden Gardens.

“Ainda me lembro de 2018, quando voltei para os índios de Mumbai. Ainda hoje, tenho apenas uma responsabilidade adicional”, disse Suryakumar, que levou a Índia a nove vitórias em 10 partidas após ser promovido a capitão.

“Éramos bons amigos dentro e fora de campo. Quando a gente volta para a franquia de críquete, ela (a capitania) passa para ele, então eu posso descansar um pouco. Sabemos o que queremos em seguida com a equipe.”

Falando sobre a nomeação de Axar, ele disse: “Axar foi incumbida desta responsabilidade adicional. Vimos o que ele fez na Copa do Mundo T20 de 2024. Ele está no time há muito tempo.”

Com a próxima Copa do Mundo T20 a ser realizada na Índia em apenas um ano, esta decisão reflete a visão do BCCI para o futuro. Suryakumar, no entanto, enfatizou que se trata mais de um grupo de liderança colectiva do que de papéis individuais.

“Mas, ao mesmo tempo, Hardik também faz parte do grupo principal. Quando nos sentamos, decidimos o que queremos fazer no jogo no futuro e também em campo. Ele está sempre por perto. É como se tivéssemos muito trabalho de capitão em campo”, disse Suryakumar.

Não há dúvidas sobre Sanju como goleiro

Suryakumar deixou claro que não há ambigüidade no papel do guarda-postigo, já que Sanju Samson atualmente ocupa a posição e Dhruv Jurel é seu reserva.

Ele descartou incluir Rishabh Pant em seus planos imediatos, embora o dinâmico guarda-postigo tenha emergido como o jogador mais caro da história do IPL.

“Não há ponto de interrogação sobre o goleiro no momento”, disse Suryakumar. “Sanju se saiu muito bem nos últimos 7-8, talvez 10 jogos que disputou e realmente mostrou do que é capaz.”

Ele então falou sobre sua camaradagem com Gambhir e lembrou-se de ter jogado com ele no Kolkata Knight Riders por quatro temporadas.

“Tive a honra de passar muito tempo com ele. Eu sei como funciona. Ele pode ler seus pensamentos sem dizer uma palavra. Seu estilo de coaching é muito simples. Isso nos dá muita liberdade e permite que os jogadores se expressem. Ele mantém as coisas simples e entende o que se passa na mente dos jogadores.

“Proporciona um ambiente leve e descontraído no vestiário que ajuda os jogadores a terem o melhor desempenho. Definitivamente estamos indo na direção certa”, disse o capitão.

Sobre os planos da Copa do Mundo T20, ele disse: “Ainda há um longo caminho até a Copa do Mundo. Não quero pensar nisso diretamente. É sobre construir uma equipe. Qual jogador se sairá bem em qual posição? “Qual jogador pode vencer a partida sozinho em um determinado dia. Então, todas essas coisas. Trata-se de jogar no mesmo grupo na maioria dos jogos”, disse ele.