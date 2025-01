Suspensão de Jimmy Butler: Estrela da linha de calor do calor indefinidamente depois, de acordo com os relatórios, saiu das filmagens

O Miami Heat está suspendendo o atacante da estrela Jimmy Butler indefinidamente, ele confirmou as informações de segunda -feira sobre a CBS Sports NBA, Bill Reiter. A decisão ocorreu depois que Butler deixou um tiroteio antes do jogo de segunda -feira contra o Orlando Magic. Butler, que tenta publicamente expulsar uma troca de Miami há semanas, saiu depois que ele foi informado de que o Haywood Highsmith o substituiria no alinhamento inicial que avança, De acordo com a ESPN.

A suspensão durará no mínimo cinco jogos, de acordo com Windrman de Winderman. Uma proibição de cinco jogos levaria calor durante o prazo de troca em 6 de fevereiro.

Este é o Terceira suspensão O calor emitiu mordomo Este mês. A primeira, uma suspensão de sete jogos que chegou no início de janeiro, deveriam a conduta prejudicial para o equipamento após sua aplicação comercial inicial. O segundo, que chegou na semana passada, foi dois jogos por perder um voo de equipe. Inicialmente, Butler devia retornar ao reclinado na segunda -feira contra a magia, mas agora ele está suspenso indefinidamente após o incidente relatado na segunda -feira.

Em particular, não é a primeira vez que Butler está envolvido em um incidente prático enquanto tenta ser alterado. Quando ele era membro do Timberwolves de Minnesota durante o campo de treinamento em 2018, ele interpretou infame um intervalo de prática com reservas contra o alinhamento inicial para testar um ponto. Então, ele comemorou uma entrevista televisionada com Rachel Nichols. Ele finalmente foi alterado para o 76ers Filadélfia durante a temporada.

Butler ainda está no bloco comercial, mas seu caminho para seu destino favorito, o Phoenix Suns, é precário. Os Suns não precisariam apenas encontrar um segurado para o contrato de Supermax Bradley Beal, mas eles o fariam Você precisa de Beal para aceitar uma troca dada a sua cláusula de não -quadro. Phoenix tem sido, com muito, o pretendente mais agressivo de mordomo nesta temporada, mas se você não conseguir chegar a um acordo do Suns, Butler e o Heat devem procurar em outro lugar.

Butler tem uma opção de jogador para a próxima temporada por um valor de US $ 52,4 milhões. E, dado o pequeno espaço superior no mercado aberto neste verão, parece que ele exerce a opção e permanecerá fora da agência gratuita. Isso significa que, se uma negociação não puder ser alcançada antes do prazo para o comércio, Butler pode muito bem ser forçado a voltar ao aquecimento no verão.

Dada sua última suspensão, seu lugar na equipe aparentemente está crescendo cada vez mais insustentável. Talvez isso torne uma negociação mais provável nos próximos 10 dias, mas por enquanto, Butler não jogará para ninguém.