Suspensão de Jimmy Butler: o calor pune estrela descontente pela segunda vez na última reviravolta na saga comercial

O Miami Heat suspendeu Jimmy Butler por dois jogos devido a um “padrão contínuo de desrespeito às regras do time, conduta insubordinada e conduta prejudicial ao time”, anunciou o time na noite de quarta-feira.

O Heat disse que Butler perdeu o voo do time na quarta-feira para o jogo de quinta-feira contra o Milwaukee Bucks. Butler supostamente tinha planos de se juntar à equipe na noite de quarta-feira. No entanto, a equipe decidiu suspendê-lo da próxima viagem de dois jogos, que também inclui um jogo contra o Brooklyn Nets no sábado.

Esta é a segunda vez que Butler é suspenso este mês e a última reviravolta em uma saga de uma semana sobre o futuro de Butler em Miami. A suspensão anterior foi uma sete jogos proibição por “múltiplos casos de conduta prejudicial à equipe”. Terminou na última sexta-feira e Butler apareceu nos últimos três jogos do Heat. Se ele ainda estiver no elenco do Heat na próxima semana, Butler poderá jogar novamente em 27 de janeiro contra o Magic.

Em dezembro, começaram a circular rumores de que Butler poderia querer uma negociação fora de Miami. O executivo do Heat, Pat Riley, disse em 26 de dezembro que a equipe não trocaria Butler. Butler então fez comentários publicamente no início de janeiro dizendo que não tinha interesse em fazer parte da organização do Heat, e no anúncio formal do Heat sobre sua primeira suspensão eles disseram: “Através de suas ações e declarações, (Butler) demonstrou que não mais quer fazer parte da equipe.”

O Phoenix Suns é visto como o principal candidato para contratar Butler em uma negociação antes do prazo final de 6 de fevereiro e seu destino preferido informado. Embora um acordo com o Suns fosse difícil, já que eles não possuem os ativos que Miami deseja em troca de Butler. Até o momento, nenhum outro time se mostrou interessado em enfrentar Butler, que disputou apenas 25 partidas e tem média de 17 pontos, seu menor total de pontos desde a temporada 2018-19.

Ironicamente, foi então que Butler solicitou uma troca de Minnesota para Filadélfia em uma situação em que ganhou as manchetes por, em parte, levar os jogadores da terceira linha dos Timberwolves a uma vitória prática sobre os titulares. Isso aconteceu depois que Butler ficou afastado do time por três semanas após solicitar uma troca, que acabou indo para seu destino preferido: os Sixers.

Embora Butler não esteja fazendo as mesmas palhaçadas com o Heat que fez em Minnesota, ele ainda está causando dor de cabeça suficiente para que Miami queira suspendê-lo. Da parte de Butler, isso pode ser visto como uma tática para tentar pressionar o Heat a chegar a um acordo rapidamente, embora não haja razão para Miami apressar esse processo.

O Heat afirma que quer jogadores que possam ajudar o time a vencer neste momento e, dado o histórico do time, é improvável que cedam nesse aspecto. Se Butler quiser ir para Phoenix, o Suns precisará fazer todo o trabalho pesado para montar um pacote comercial que sem dúvida exigirá a ajuda de pelo menos um terceiro, possivelmente um quarto ou quinto time para fechar o negócio.

O Suns, pelo que vale a pena, adquiriu várias escolhas na primeira rodada. em um acordo com o Jazz na noite de terça-feira.