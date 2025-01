Susto de lesão para KKR antes do IPL 2025, quando Venkatesh Iyer sofre torção no tornozelo no Troféu Ranji e sai de campo

KKR comprou Venkatesh Iyer por incríveis Rs 23,75 milhões durante o mega leilão IPL 2025.

O atual campeão Kolkata Knight Riders (KKR) enfrentou um grande susto quando Venkatesh Iyer sofreu uma torção no tornozelo durante o confronto do Troféu Ranji de Madhya Pradesh contra Kerala em 23 de janeiro.

KKR contratou Iyer por incríveis INR 23,75 crore durante o mega leilão da Indian Premier League (IPL) 2025. O versátil indiano também é considerado um forte candidato à capitania da franquia para a próxima temporada.

Venkatesh rebateu na ordem intermediária para KKR durante o IPL 2024 e desempenhou um papel fundamental em sua campanha de conquista do título. Ele marcou 370 corridas em 14 jogos com uma impressionante taxa de acertos de 159.

Depois de fazer sua estreia internacional em 2021, Venkatesh conquistou o apoio da lenda do críquete Sunil Gavaskar, que o apoiou como um potencial versátil para a próxima turnê da Índia pela Inglaterra em junho de 2025.

Venkatesh Iyer sofre lesão no tornozelo durante o Troféu Ranji

Venkatesh sofreu uma lesão na perna no dia de abertura do confronto do Troféu Ranji entre Madhya Pradesh (MP) e Kerala, em 23 de janeiro. Rebatendo primeiro, o MP se viu lutando em 49/4 quando Iyer interveio para rebater durante o 18º over.

O tempo de Iyer na linha foi interrompido depois de apenas três lançamentos, quando ele torceu o tornozelo ao tentar um golpe com o pé da frente. O canhoto, visivelmente com dores, deixou o campo assistido pelo fisioterapeuta do MP e por alguns jogadores suplentes.

Iyer tem sido um trunfo vital para os Knight Riders, demonstrando sua versatilidade ao jogar em múltiplas posições pela equipe. Ele acumulou 1.326 corridas em 50 partidas pela franquia e também contribuiu ocasionalmente com a bola.

Sua última aparição internacional foi em fevereiro de 2022, em um T20I contra o Sri Lanka, em Dharamsala, onde marcou cinco corridas em quatro bolas e não teve chance de lançar.

