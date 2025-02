Swiftie Guide dopo le scommesse del Super Bowl con tema Tiylor

Dal 2020, i capi sono stati promossi dal Super Bowl. Ultimo grande dinastia americana Quando cercano di diventare la prima squadra a vincere tre titoli diretti del Super Bowl. Dato che sembra così eccitante, siamo onesti: la fatica che circonda il dominio di Kansas City ha fan di tutte le divisioni È adesso? Mentre i boss del regno possono portare rumore, i fan della NFL fuori Jackson contano lo speravano Le serrature stanno cadendo a pezzi significherebbe una nuova era. Un fan di Bills ha persino preso alcuni Vigilanti s — E Ho ordinato una candela magica per rendere rivale la sua squadra esadecimale alla conferenza del campionato. L’acquisto sembra essere stato in una visione retrospettiva Folle.

Scommettendo Super Bowl Lix: Chiefs-Egles • Storia degli oggetti di scena: Lednice, Philly Special

• Guida Swiftie dopo l’argomento Tiylor

• La mia prima scommessa: giochi iniziali per il gioco

• I capi aperti come popolari Gioco, corsi MVP

• Suggerimenti per il ronzio per principianti: azione MVP



Copertura lix | Scommesse in casa

Tuttavia, Bills Mafia può essere su qualcosa. Questo gioco sembra Innamorato Con un modo in cui il Super Bowl precedente si sporse. Forse ritorsioni Colpisce diversi? Dopotutto, Chiefs e Eagles si incontrano nel Super Bowl per la seconda volta in sole tre stagioni. In effetti, le uniche altre coppie di squadre che si sono incontrate il doppio di tre stagioni erano cowboy e (non lo sapresti) con i resoconti quando stavano affrontando nel 1992 e nel 1993 e entrambi i cowboy hanno vinto. Non importa Questo accade una volta da poche vite E, Francamente, chi combattiamo contro l’alchimia?

Se vedresti la partita per vedere Rosso o sentirsi puramente Felicità, “la dannata stagione Per oggetti di scena! Quindi inclina, prendi Impavidoe lascia che Taylor ispiri una manciata di scommesse sul resto Quindici giorni. Le possibilità indicano che potrebbe essere un Diverse lacrime sulla tua scivolata di scommesseMa almeno fallo per Storia d’amore! Per le ultime possibilità o per alcune di queste scommesse vanno ESPN BET

Taylor Swift, nessuna folla straniera dello stadio, si dirige verso il campo per festeggiare con Travis Kelec dopo che i Chiefs hanno vinto la vittoria straordinaria nel Super Bowl LVIII. Joe Camporale-USA Today Sport

“End Game”

TRAVIS KELCE SCOPO TD (+115)

Kelce ha ottenuto un grande reputazioneRompere la NFL e raccogliere tre anelli del Super Bowl. Mentre durante l’era di Pat Mahomes ha gestito tre stagioni di due punteggi, la zona rossa di Kelce è scomparsa nelle ultime due campagne. In effetti, ha registrato la sua carriera bassa tre atterraggi da 1 a 17 settimane. Kelce ha trovato la zona finale durante il round di divisione dei playoff contro Houston, ma è stato tenuto solo per due catture e 19 yard nella partita di campionato contro contro Buffalo.

Questo non accadrà domenica prossima. È vero che Kelka ha segnato in due delle sue quattro esibizioni dal Super Bowl, ma è durato dalla zona rossa mentre affrontava le Aquile nel Super Bowl Lvia. Ancora più preoccupante Kelce ha disegnato esattamente un’estremità della zona di fine in ogni Super Bowl Oltretutto Quando affrontano le aquile. In effetti, Kelce non ha l’unico obiettivo delle zone di fine in quattro partite di carriera contro Filadelfia (compresa la stagione regolare e il gioco -off). Questo supporto può portare a Grande conversazioneMa è uno dei Sei cattivo.

“Inditore”

Travis Kelce Record 1+ Ricezione in ogni trimestre (+175)

Senza dubbio, Questo pendio è insidioso e questo percorso è spietato ma mi piace. Kelce aveva almeno una cattura a 13 dei 16 quartieri totali del Super Bowl. È interessante notare che 49ers lo hanno chiuso nel secondo quarto di Liv e LVIII. Allo stesso modo, Eagles lo ha tenuto impeccabile nel secondo quarto di LVII. Kelce, tuttavia, è riuscito a catturare in ogni quarto del Super Bowl LV contro Tampa Bay, che era anche l’unico Super Bowl che ha perso.

Ricezione Travis Kelce Super Bowl di Quarter

La diffusione di 1,5 e sopra/sotto 49,5 indica una relazione con un punteggio di grandi dimensioni con un sacco di avanti e indietro. Se i capi diventano, Kelce parteciperà. Mentre gli Eagles sono rimasti duramente contro la stagione regolare (le quinte più piccole catture hanno rinunciato), Philly è stato generoso durante il post -stagione, consentendo a TES 28 di essere 36 gol (78%) durante i playoff. Dati precedenti suggeriscono che Kelce sarà vuoto nel secondo trimestre, ma questi oggetti di scena hanno il potenziale per ripagare e manterranno sicuramente il pubblico.

“22”

Travis Kelce record 22+ Rec in ogni metà (+120)

Non so te ma mi sento come 22 La metà della ricezione dei cantieri è assolutamente fattibile. Dopotutto, Kelce ha superato la linea sopra in cinque delle otto metà del Super Bowl. È vero che nella sua inclinazione iniziale del Super Bowl rispetto agli Eagles ritardati da un cortile e nella prima metà del gioco ha registrato 21 yard di reception e 60 negli ultimi trenta minuti della competizione. Tuttavia meglio del 50%questa scommessa dà Felice, gratuito, confuso e solo nel modo migliore, Soprattutto perché è una tendenza che ha seguito Kelce per il suo grande spettacolo di giochi.

In effetti, un uomo di 35 anni ha registrato 22 o più yard ricevendo a 14 delle 30 metà in cui si adattava durante la stagione regolare. Inoltre, ha elaborato la linea sopra in due metà su quattro in questo post -stagione (entrambi contro texani). A causa del grado di intervento di Kelce, questo supporto è appropriato miserabile e magico. Eppure, il 9 febbraio si sente come una di quelle notti Non dormiremo Allora perché appoggiarsi al divertimento e finirà da sogno?

“I sogni più selvaggi”

TRAVIS KELCE RICHIAMO 50+ yard (+1300)

Il diritto al n. 87 è lui acceso Alto e carino come l’inferno. Fa anche questa cosa da calcio così (molto) bene. Kelce, tuttavia, ha gestito solo quattro catturando 50 o più yard (compresi i playoff) durante la sua carriera stagionale.

Ricezione della carriera più lunga Travis Kelce

È interessante notare che il suo ricevimento più lungo mentre si trovava di fronte a Eagles era di 44 iarde nella seconda settimana del 2017. Quindi, sì, è stato un minuto. Ma ciò non significa che sia impossibile. La difesa Filadelfia in questa stagione ha permesso due catture oltre 50 yard di ricevimento (1a settimana in Brasile contro Green Bay sulla Jayden Reed di Packers su 70 yard e la 16a settimana a Washington su Dyami Brown su 51 yard). Poiché il diametro delle aquile 8,5 iarde alla reception alle estremità strette (legame virtuale con i caricabatterie per il diametro più basso), questo supporto sembra essere solo per fare finta. (Ancora sono sempre qui per un Bel vestito E tramontooro.)

“Sette” “

Saquon Barkley Record 15+ yard di corsa in ogni quarto (+175)

Travis potrebbe aver trasformato Taylor in una copertura rossa, ma Swift è cresciuto e vestito in verde di mezzanotte. CON Pennsylvania sotto Questa squadra esiste lì Ancora molto bello Opzioni su cui scommettere. Il capo tra loro è speciale focalizzato sul talento Barkley. L’ex gigante si riunì a Folclore-A stagione, conduce tutti i backs running nel cortile in fretta a giocare 125,3 durante la stagione regolare. È sorprendente che questo numero sia finora saltato a 147,3 in post -stagione. Per il contesto, Barkley ha gestito almeno 118 yard di corsa quest’anno in ciascuna delle sue tre esibizioni.

Editori birichini

1 correlato

È interessante notare che i Chiefs non hanno permesso di correre di nuovo per registrare il yardage che precipita a tre cifre in qualsiasi momento in questa stagione. Lamar Jackson è stato l’unico giocatore a registrare 100 yard in fretta quando ha affrontato la Kansas City nella prima settimana. Ma ecco cosa mi fa desiderare grida, selvaggiamente: Barkley ha giocato contro 31 su 32 squadre NFL nella sua carriera … con un’eccezione solitaria sono i capi. Mentre KC era una corsa dura contro la corsa, questa difesa non si è incontrata come Say-Say. Nel frattempo, Barkley si è lanciato in ogni quarto per almeno 15 yard durante la stagione regolare di 16 partite quattro volte. Ancora più impressionante, registrato 15 o più cantieri affrettati in ogni quarto dei suoi tre sforzi per la postseason. Un totale di 60 cantieri precipitanti sono più che fattibili; Scommettere che questi cantieri sono costantemente registrati è Conosceva sempre una catena invisibile.

Segui Liz su social @lizloza_ff.