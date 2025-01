Switch Show di Sebastian Mack aiuta l’UCLA a mantenere USC 82-76

Eric Dailey Jr ha segnato 16 punti, Sebastian Mack è arrivato dal punteggio della panchina 14 e Aday Mara ha bloccato cinque tiri sulla strada per raddoppiare quando l’UCLA ha vinto la California meridionale 82-76 lunedì sera.

L’UCLA ha preso il comando per tre minuti al gioco e non ha mai più viaggiato. L’USC è stato raddoppiato all’inizio della seconda metà. I Trojan hanno reagito e hanno avuto l’opportunità di passare al comando prima di perdere 3 di quattro tiri liberi. Wesley Yates III ha colpito uno dei due errori 1:54 rimasti per ottenere un punto USC. Saint Thomas è rimasto due volte a sinistra e l’opportunità di guidare.

Mack ha risposto con un 3-pointer con uno scatto-estate e ha seguito due tiri liberi per controllare l’UCLA.

Dailey ha aggiunto sei rimbalzi a Bruins (15-6, 6-4 Big Ten Conference), che hanno vinto quattro consecutivamente dopo un tubo di perdita di quattro partite. Dylan Andrews era di 12 punti e sei aiuto. Aday Mara si è conclusa con 12 punti e 11 rimbalzi del primo doppio lavaggio in questa stagione.

Rashaun Agee ha guidato il Trojan (12-8, 4-5) con 21 punti dalla panchina 8 su 12. Yates ha realizzato quattro 3 puntatori e ha ricevuto 13 punti, otto rimbalzi e sei aiuto. Desmond Claude è piazzato in 12 punti e sei.

Bruins ha giocato a Tyler Bilodeau (13,9 punti per partita) senza un portiere leader, che è stato ferito negli ultimi tre minuti per un’ala 65-60 dei Washington Huskies.

L’UCLA ospita n. 16 Oregon giovedì nelle prime tre partite consecutive in casa. L’USC ospiterà il Michigan State n. 7 sabato.

Reporting Associated Press.

