Syracuse Orange x Louisville Cardinals: como assistir, agendar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Louisville Cardinals @ Syracuse Orange

Registros atuais: Louisville 12-5, Syracuse 8-8

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do ACC agendado para Syracuse Orange e Louisville Cardinals às 19h00 horário do leste dos EUA na terça-feira no JMA Wireless Dome. Ambos trabalharam muito para superar as adversidades nas batalhas anteriores e certamente estão se sentindo confiantes para este confronto.

Se o Louisville chegar ao intervalo empatado, é melhor fazer um bom segundo tempo – foi quando o Syracuse assumiu o controle na semana passada. Syracuse obteve uma vitória por 79-71 sobre o Boston College no sábado. A vitória marcou vitórias consecutivas para as laranjas.

Entre os líderes do ataque estava JJ Starling, que acertou 12 de 22 a caminho de 26 pontos e cinco rebotes. Além disso, ele também acumulou dois rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde janeiro de 2024. Lucas Taylor foi outro jogador importante, marcando 15 pontos.

Embora tenha vencido, o Syracuse lutou para trabalhar junto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Infelizmente, isso está se tornando uma tendência para eles; Eles tinham uma média de 14,9 assistências por jogo no início desta temporada, mas nos últimos cinco jogos caíram para apenas 11,2 por jogo.

Enquanto isso, Louisville entrou no jogo contra o Pittsburgh no sábado com cinco vitórias consecutivas, mas começará o próximo jogo com seis. Eles obtiveram uma vitória por 82-78 sobre os Panteras.

A vitória de Louisville foi resultado de várias atuações ofensivas impressionantes. Um dos mais notáveis ​​veio de Reyne Smith, que acertou 7 de 11 além do arco rumo aos 25 pontos. Smith teve alguns problemas para se equilibrar contra Clemson na terça-feira, então este foi um passo na direção certa. A equipe também contou com a ajuda de Chucky Hepburn, que marcou 15 pontos, além de sete assistências e sete rebotes.

A vitória do Syracuse encerrou uma seca de quatro jogos fora de casa desde a temporada passada e os colocou em 8-8. Quanto a Louisville, eles têm estado em alta ultimamente: venceram sete dos últimos oito jogos, o que foi um bom impulso para o seu recorde de 12-5 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. O Syracuse não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 75,9 pontos por jogo. Não é como se Louisville estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 77,8. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Syracuse conseguiu uma vitória sólida sobre Louisville em sua partida anterior em março de 2024, vencendo por 82-76. Será que Syracuse repetirá o sucesso ou Louisville terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

História da série

Syracuse venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Louisville.