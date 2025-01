SZA si unisce a Kendrick Lamar durante l’intervallo del Super Bowl

LOS ANGELES – Indovina chi si unirà a Kendrick Lamar all’intervallo del Super Bowl? Nientemeno che il cantante pluripremiato SZA.

Giovedì Lamar e Apple Music hanno pubblicato un teaser di lui che attraversava un campo di calcio prima che SZA arrivasse da dietro e schizzasse scherzosamente il rapper. Lamar e SZA saranno gli headliner dei festeggiamenti dell’intervallo dal Caesars Superdome di New Orleans il 9 febbraio.

SZA è l’ex compagno di etichetta di Lamar alla Top Dawg Entertainment. È apparso nel suo recente album “GNX” ed è apparso in diverse canzoni, tra cui “Gloria” e “Luther”, che comprende anche voci campionate di Luther Vandross e Cheryl Lynn, fino a “If This World Were Mine”.

Il cantante vincitore del Grammy SZA si unirà a Kendrick Lamar sul palco dell’intervallo del Super Bowl a New Orleans il 9 febbraio. EPA-EFE/Shutterstock

I precedenti successi del duo includono “All the Stars” e “Doves in the Wind”, nominati all’Oscar.

Lamar e SZA saranno anche gli headliner di un tour in 19 città del Nord America questa primavera ed estate. Il Grand National Tour inizierà il 19 aprile a Minneapolis e terminerà il 18 giugno a Washington, DC

SZA si presenta ai Grammy del 2 febbraio con due nomination per “Saturn”, nelle categorie Miglior canzone R&B e Performance R&B. Ha vinto quattro Grammy Awards.

Lamar si presenta ai prossimi Grammy Awards con sette nomination, comprese nomination per “Like That” con Future e Metro Boomin e “Not Like Us”, che è principalmente in lizza per la canzone e il disco dell’anno. Ha vinto 17 Grammy Awards.

Roc Nation e il produttore dell’Emmy Jesse Collins fungeranno da co-produttori esecutivi dello spettacolo dell’intervallo. La performance di Lamar sarà diretta creativamente da pgLang, una compagnia creativa fondata da Lamar e Dave Free, che in passato ha diretto i video musicali del rapper.

L’anno scorso, Usher ha brillato con uno spettacolo costellato di star e ospiti tra cui HER, Jermaine Dupri, Lil Jon, Ludacris e Alicia Keys.