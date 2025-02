Tabela de campeões de troféus após a vitória da Índia vs Bangladesh: qualificações semi -final de todas as equipes

A primeira rodada de partidas no Grupo A 2025 Masters terminou. Após uma vitória abrangente na Nova Zelândia no Paquistão, em Karachi, na quarta -feira, a Índia derrotou o Rough Bangladesh em Dubai na quinta -feira. Atualmente, a Nova Zelândia executa uma tabela (2 pontos, NRR +1.200), seguida pela Índia (2 pontos, NRR +0.408). Bangladesh é o terceiro na tabela do Grupo A (0 pontos, NRR -0.408), enquanto o Paquistão é o quarto (0 pontos, NRR – 1.200). A próxima rodada da Índia ocorre em 23 de fevereiro (vs Paquistão) e 2 de março (vs Nova Zelândia). Além da reunião da Índia, o Paquistão enfrentará Bangladesh em 27 de fevereiro em Rawalpindi. Para a Nova Zelândia, além do confronto da Índia, a segunda partida é contra o Bangladesh em 24 de fevereiro.

A equação é fácil para a Índia e a Nova Zelândia. Se eles vencerem os próximos jogos com o Paquistão e Bangladesh, eles irão para as semifinais. Mesmo se eles perderem a próxima partida, eles ainda terão a chance de entrar nas semifinais, vencendo o último jogo em que enfrentarão.

Para o Paquistão e Bangladesh, a equação é difícil. Suas partidas subsequentes são quase fáceis. A perda pode nocauteá -los, e a vitória os levará apenas a dois pontos. Ele não os levará às semifinais, mas os manterá vivos. Se o Paquistão venceu sua próxima partida (vs Índia) e vencer em Bangladesh x Nova Zelândia, as partidas entre duas equipes em 27 de fevereiro serão um trimestre virtual.

Há mais uma possibilidade, três das quatro equipes podem permanecer em uma vitória. Por exemplo, a Nova Zelândia perdida para a Índia e Bangladesh. Então o Paquistão perdeu para a Índia, mas ele vence com Bangladesh. Nesse cenário, a Índia terá seis pontos, mas a Nova Zelândia, Bangladesh e o Paquistão estarão em dois pontos. Nesse cenário, o segundo semi-finalista será resolvido por meio da taxa de execução.

A brilhante Era de Shubman Gill e o Hul Mohammed Shami, de cinco anos, foram o evento mais importante, porque a Índia venceu Bangladesh com seis gols na abertura da campanha da Campanha dos Campeões dos Campeões da ICC em Dubai na quinta -feira.

Ao perseguir 229 corridas, graças ao suporte de 154 velocidades pelo Towhid Hridoy, a Índia começou a começar bem com um suporte de abertura de 69 velocidades. Eles perderam um pouco, brigando em 144/4, mas Gill e Kl Rahul levaram a Índia para a linha de chegada.

Enquanto jogava em 229 corridas, o capitão de Rohit Sharma e Shubman Gill, mais uma vez deu um ótimo começo na Índia. No sexto por Mustafizur Rahman Rohit, atingiu três quatro. No final da oitava Índia, passou 50 velocidades graças a quatro capitão.

Gill estava em alguns limites no próximo. Mas a abertura do estande da Índia de 69 marchas terminou por Taskin Ahmed como um sótão equivalente Rohit pousou nas mãos de Rishad Hossain, terminando batendo em 41 em 36 bolas, com sete quatro.

Virat Kohli foi o próximo em um ângulo, mas lutou com os spinners. A Índia atingiu um sinal de 100 velocidades em 20 prioridades.

No entanto, a posição de 42 velocidades entre ele e Gill foi finalizada por Rishad, que removeu Virata para 38-Piłka 22, porque ele foi baleado, ele foi pego por Souma em Backward Point. A Índia tinha 111/2 em 22,4 overs.

Enquanto Gill alcançou sua quarta próxima cinquenta resultados em ODI em 69 bolas, com cinco quatro e seis, a Índia lutou quando perderam Shreyas Iyer (15 em 17 em 12 bolas) rapidamente, reduzindo a Índia para 144/4 em 30,1 overs.

KL e Gill continuaram jogando, levando a Índia ao seu destino.

A Índia alcançou 200 velocidades resulta em 42,3 ai.

Gill alcançou sua oitava tonelada de ODI em 125 bolas, com nove quatro e dois seis.

